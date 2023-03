Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 27 mars 2023

Lundi 27/03/2023 Daily Grand Tirage régulier14, 24, 31, 47, 49 Grand numéro 04 POKER LOTTO Main gagnante: 7-D, Q-H, 8-S, 2-D, K-C. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGA DICE LOTTO1, 2,...

Aujourd'hui, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, a annoncé qu'à compter de 00 h 01 (HE) le 31 mars 2023, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rétablit les heures de service opérationnel antérieures à la...