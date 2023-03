Le Groupe ETC dévoile sa nouvelle marque mondiale orientée vers l'avenir





Le Groupe ETC ("ETC"), important distributeur à valeur ajoutée pour le secteur des réseaux de télécommunications et de l'infrastructure numérique, a annoncé aujourd'hui son intention de changer son nom de marque pour adopter celui de Netceed. Dans le monde entier, les marques du Groupe intègreront une organisation unique, comprenant USTC Corp, Walker, Comstar Supply, et Multicom aux Etats-Unis; EuroTechnoCom en France; ETCP et iETC au Portugal; Comtec au Royaume-Uni, au Qatar, à Oman, aux EAU, et à Hong Kong; ILDC en Israël; DNT en République dominicaine; ETC Morocco Networks; ETC Germany Networks; Klonex-VCS en Pologne; et Tiba Produktions & Vertriebs GmbH en Autriche. L'unification du Groupe reflète la portée internationale et l'expertise locale déjà bien établies des entreprises propulsées par le Groupe ETC, qui convergent désormais sous un nom de marque unique dans le monde entier.

Le passage à la marque mondiale unifiée Netceed est prévu simultanément sur une période de six mois, à commencer par les marques de l'entreprise aux Etats-Unis, en France, et au Royaume-Uni. Son nouveau nom, Netceed, associé à un nouveau design de marque, audacieux et éclatant, illustre l'engagement de la société à façonner l'avenir des réseaux mondiaux de communication avec agilité, flexibilité et fiabilité. Le dynamique design visuel orienté vers l'avenir axe l'attention de l'entreprise sur l'innovation, renforçant son attachement à fournir des solutions de pointe au niveau inégalé d'expertise en matière de télécommunications.

Le Groupe ETC, qui s'apprête à prendre le nom de Netceed, a été fondé en 1993 par Cédric Varasteh. Forte de plus de 30 années d'expertise dans le secteur, la société est un acteur à valeur ajoutée de la distribution d'équipements et d'outillage actifs et passifs de télécommunications, et des meilleures solutions techniques et logistiques de leur catégorie pour le déploiement, les mises à niveau et la maintenance des réseaux, soutenant FTTH, FTTx, HFC, Wi-Fi, 5G/mobile, et des technologies de centres de données. Le Groupe est appuyé par son principal actionnaire, la société financière internationale privée Cinven, dans laquelle Cédric Varasteh et Carlyle Europe Technology Partners ("CETP") détiennent une participation minoritaire non négligeable. Le Groupe emploie plus de 1.250 collaborateurs sur plus de 40 sites couvrant 14 pays. Il soutient plus de 15.500 clients à travers le globe dont d'importants opérateurs de réseaux câblés et prestataires de services de télécommunications américains et européens.

Cédric Varasteh, PDG de la société, a commenté en ces termes: "Notre Groupe s'est transformé rapidement grâce à des acquisitions, une croissance organique et le soutien de Cinven et de Carlyle Europe Technology Partners aux investisseurs. Cette dynamique évoluant vers une marque unique percutante constitue un jalon majeur pour notre Groupe. Elle renouvelle notre mentalité "Une équipe, une vision, un objectif" sous le nom de Netceed."

Lindsay Hittner, directrice Marketing, a affirmé: "Il s'agit d'un symbole de changement, non seulement d'un changement de symbole. L'image de marque évoluée de Netceed cristallise le rôle joué par l'entreprise dans le secteur en qualité de principal spécialiste mondial de la distribution d'équipements de télécommunications, tout en honorant l'héritage du Groupe ETC. En conservant les lettres 'etc' dans notre nouveau nom, nous rendons hommage à l'organisation incroyablement dynamique construite par Cédric."

L'annonce de la nouvelle image de marque fait suite à la nomination d'Alper Turken, cadre dans le domaine des télécommunications, au poste de directeur général adjoint. Il dirigera le développement mondial de la société aux côtés de son PDG, Cédric Varasteh. M. Turken a ajouté: "Le calendrier du changement de marque s'aligne sur notre intégration à l'échelle mondiale. Le Groupe possède la combinaison idéale de personnes, de produits, de partenariats et de processus. Il continue de se consacrer indéfectiblement à dégager de la valeur pour ses clients et partenaires, à l'échelle mondiale." ETC vient également d'annoncer l'acquisition de BTV Multimedia et d'Amadys; ces deux transactions sont assujetties aux approbations réglementaires habituelles."

