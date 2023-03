Sofinnova Partners lance une nouvelle stratégie d'investissement en médecine digitale





Sofinnova Partners ("Sofinnova"), un leader du capital-risque en Europe spécialisé dans les sciences de la vie et basé à Paris, Londres et Milan, annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle stratégie d'investissement en médecine digitale. Cette cette stratégie sera dirigée par les Partners Edward Kliphuis et Simon Turner qui apportent une expérience de plus de dix ans de l'investissement dans les startups positionnées à la croisée de la biologie, des données et de l'informatique.

Sofinnova Médecine Digitale soutiendra les entrepreneurs à la pointe de la biologie et de l'informatique pour leur permettre de changer d'échelle et devenir des leaders mondiaux. A l'instar des autres fonds de la plateforme d'investissement de Sofinnova Partners, Sofinnova Médecine Digitale ciblera les innovations les plus prometteuses apportant des solutions aux défis systémiques de la santé et ayant le potentiel de radicalement améliorer la vie des patients partout dans le monde.

Antoine Papiernik, Président et Managing Partner de Sofinnova Partners, déclare : « La médecine digitale révolutionne le secteur de la santé. En nous appuyant sur cette nouvelle équipe, notre reseau et nos expertises sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la santé, nous sommes parfaitement positionnés pour accompagner les entrepreneurs qui développent des solutions digitales au service des patients, des médecins et du système de santé dans son ensemble ».

Edward Kliphuis, Partner dans l'équipe Sofinnova Médecine Digitale, poursuit : « Cette nouvelle stratégie s'ancre dans ce qui est au coeur de Sofinnova, à savoir 50 ans d'expetise accumulée dans les sciences de la vie et un réseau incomparable d'investisseurs et d'entrepreneurs. Avec Simon, nous apportons notre expérience de l'investissement et du développement d'entreprises qui couplent innovation biologique de pointe et puissance du calcul informatique pour aider les entrepreneurs à optimiser le potentiel de marché de leurs produits et devenir des acteurs d'envergure mondiale ».

Simon Turner, Partner dans l'équipe Sofinnova Médecine Digitale, indique : « Nous avons conçu cette stratégie pour que les entrepreneurs puissent mettre à profit notre connaissance d'un secteur de la santé complexe et extrêmement réglementé, tout en nous appuyant sur les avantages propres aux industries de la tech, comme la capacité d'itération et la commercialisation rapide, l'agilité et une compréhension fine du parcours patient ».

Sofinnova Médecine Digitale est la sixième et plus récente stratégie de la plateforme multi-fonds de Sofinnova qui couvre les sciences de la vie, depuis l'investissement d'amorçage jusqu'aux phases avancées dans les technologies de rupture les plus prometteuses du secteur.

À propos de Sofinnova Partners

Sofinnova Partners est un des leaders du capital-risque en Europe dans les sciences de la vie, avec une spécialisation dans la santé et le développement durable. Basée à Paris, Londres et Milan, l'équipe est composée de professionnels issus de toutes les régions du monde aux profils à la fois scientifiques, business et médicaux. Investisseur engagé, Sofinnova Partners s'implique pour créer des entreprises sur l'ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie, de l'amorçage aux phases avancées de développement. La société s'associe à des entrepreneurs ambitieux, en tant qu'investisseur principal ou chef de file, pour développer des innovations ayant le potentiel de transformer positivement le futur de tous.

Créée en 1972, Sofinnova Partners est la société de capital-risque la plus établie en Europe. Bénéficiant de 50 années d'expérience, elle a accompagné plus de 500 entreprises à travers le monde devenues des leaders sur leur marché. Sofinnova Partners gère aujourd'hui plus de 2,5 milliards d'euros d'actifs.

A propos d'Edward Klipuis

Edward a rejoint Sofinnova Partners en 2021. Précédemment, il était investisseur chez M Ventures, la branche de capital-risque de Merck KGaA, où il était spécialisé dans la médecine digitale, avec à son actif des investissements tels que Akili Interactive Labs, le premier fabricant de jeux vidéos approuvé par la FDA. Auparavant, Edward a travaillé chez Kempen & Co, une banque d'affaires paneuropéenne, où il couvrait les petites et moyennes capitalisations en sciences de la vie. Il a démarré sa carrière comme analyste dans l'équipe biopharmacie de M Ventures. Il est titulare d'un Master. Sc. en biopharmacie de l'université de Leiden aux Pays Bas, avec une spécialisation en pharmacologie.

A propos de Simon Turner

Simon a rejoint Sofinnova Partners en 2021 après avoir été consultant spécialisé dans les partenariats en santé digitale auprès de grands groupes. Il travaillait en étroite collaboration avec les équipes de business développement pour identifier, évaluer et structurer les investissements. Précedemment, Simon a travaillé au sein du département Innovation externe de Baxter International. Il était responsable de la coordination des activités de scouting et due diligence technique en lien avec les opérations de fusions et acquisitions. Simon est membre du Conseil d'administration de Gradientech AB, une société suédoise qui développe des outils d'aide à la décision pour les tests de sensibilité aux antibiotiques. Il est titulaire d'un Bachelor en sciences biomédicales du King's College de Londres et d'un Master. Sc. en commerce international de la SKEMA Business School.

Communiqué envoyé le 28 mars 2023 à 00:05 et diffusé par :