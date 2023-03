Africell Angola s'approche à grands pas des 10 millions d'abonnés grâce à la plateforme BSS numérique Csmart





8 mois après le lancement de ses services en Angola, Africell a déjà plus de 7 millions d'abonnés à son actif. Pour y parvenir, Africell a employé une solution numérique d'un nouveau genre qui l'aide à tenir ses délais et à fournir des services fiables sur un territoire angolais qui ne cesse de s'étendre.

La stratégie d'Africell pour commercialiser de nouveaux produits qui apporteront une valeur ajoutée aux clients a été facilitée par Csmart, une plateforme BSS numérique pensée pour satisfaire les exigences de croissance d'acteurs innovants des télécommunications tel Africell. Fondée sur les standards ODA et Open API du TM Forum, la solution aide les clients à monnayer n'importe quel modèle commercial, réseau, service ou expérience à grande échelle.

« Nous sommes résolument déterminés à concrétiser la vision d'Africell concernant l'accessibilité financière, la fiabilité et l'expérience client » a déclaré Sreenivas Peesapati, PDG de Covalense Digital, avant d'ajouter « Csmart va catapulter la domination d'Africell pour fournir une connectivité et une expérience client sans faille toute l'Afrique ».

« La croissance d'Africell en Angola a surpassé les attentes, ce qui traduit une énorme demande latente en Angola pour les services de télécommunications qualitatifs et abordables. Csmart a joué un rôle-clé jusqu'ici en nous procurant une solide assise technique pour développer notre clientèle à Luanda et à Benguela » déclare Faissal Abdallah, directeur technique d'Africell Angola.

À propos d'Africell

Africell est un opérateur de réseau mobile en croissance rapide présent dans toute l'Afrique. Il fournit une couverture mobile fiable et rapide et des services technologiques associés à plus de 20 millions d'abonnés. Grâce à une combinaison de produits vocaux et SMS, de services de données et à Afrimoney (portefeuille monétaire pour mobile), Africell fait profiter l'Afrique subsaharienne des avantages extraordinaires de la connectivité numérique.

À propos de Covalense Digital Solutions

Covalensedigital conçoit des solutions de pointe dans l'univers des communications telles que la 5G, l'Internet des objets et l'Internet industriel des objets. Son produit-vedette, Csmart, est une plateforme BSS numérique agnostique actuellement déployée par des MVNO, des MNO, des MVNE et des prestataires de services satellitaires dans le monde entier. Pour en savoir plus sur Covalensedigital, visitez : Covalensedigital.com ou retrouvez ses derniers messages d'actualité @CovalensedigitalLinkedIn.

