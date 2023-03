Neuf fois lauréat d'un Emmy Award, Eric Black est nommé CTO/directeur général des médias chez Edgio





Edgio, Inc. (Nasdaq : EGIO), la plateforme de choix pour la rapidité, la sécurité et la simplicité en périphérie, annonce aujourd'hui la nomination d'Eric Black au poste de CTO/directeur général, médias. Ayant été à l'avant-garde de la vidéo numérique et de la diffusion événementielle en direct chez NBC Universal pendant plus de vingt ans, Black rejoint Edgio pour diriger la croissance de l'entreprise en offrant des expériences vidéo linéaires, en direct et à la demande de la plus haute qualité sur tous les appareils et aux quatre coins du globe.

Avant de rejoindre Edgio, Black a dirigé la stratégie de technologie multimédia de NBC Universal avec un ensemble de propriétés numériques pendant des périodes charnières de l'évolution de la diffusion en direct. Il a dirigé la toute première diffusion en direct d'un Super Bowl en 2010, six Jeux olympiques (dont les Jeux olympiques de Rio 2016, le plus grand événement numérique de l'histoire à l'époque), la Coupe du Monde de la FIFA 2018 et des débats présidentiels. Il a également dirigé l'équipe qui a lancé le service Peacock de NBC Universal en 2020. Les systèmes construits par Black se sont concentrés à la fois sur le trafic simultané élevé et l'échelle, et gèrent maintenant plus de 20 000 événements par an, se traduisant ainsi par des milliards de minutes consommées.

Son énorme contribution au succès de la diffusion d'événements en direct a été récompensée par neuf Emmy Awards. Il est également deux fois vainqueur de l'anneau d'or du CIO pour le meilleur service numérique olympique pour les Jeux olympiques d'été de 2016 et les Jeux olympiques d'hiver de 2018, et le récipiendaire en 2004 du prix Edward R. Murrow pour sa couverture du 11 septembre. Il a également reçu le Emmy Award 2013-2014, catégorie technologie et ingénierie, pour la fourniture pionnière de la vidéo linéaire de télévision payante sur des dispositifs grand public détenus et gérés via une connexion IP.

« La nomination d'un dirigeant sectoriel aussi reconnu qu'Eric souligne la position qu'occupe d'Edgio aujourd'hui », déclare Bob Lyons, PDG d'Edgio. « Nous sommes extrêmement fiers de nos accomplissements dans la création de solutions vidéo numériques qui proposent des stratégies commerciales à succès aux grandes entreprises des médias et des technologies. L'expérience d'Eric des plus grands événements en direct est inégalée, et il est pour nous un choix évident alors que nous entrons dans la prochaine phase de la diffusion à grande échelle. »

Chez Edgio, Black sera responsable de la gestion et de la croissance de la plateforme média d'Edgio, qui comprend Edgio Delivery, son réseau CDN mondial, et Uplynk, sa plateforme de streaming. Uplynk réduit la complexité de la diffusion d'événements en direct, de diffusion/OTT et de syndication de la télévision gratuite soutenue par la publicité (FAST), et met à l'échelle les opérations avec un minimum de ressources pour permettre à ses clients d'atteindre plus de téléspectateurs. Ses solutions publicitaires avancées incluent l'insertion de publicités côté serveur (SSAI) et le suivi des performances pour aider les clients à affiner et à peaufiner leurs stratégies de revenus. Optimisé par un réseau périphérique mondial sécurisé conçu pour répondre aux exigences uniques des médias, Uplynk garantit des expériences de visionnage optimales, quel que soit l'endroit où les audiences se trouvent dans le monde.

Les solutions médiatiques d'Edgio opèrent dans un domaine dans lequel Black jouit d'une expertise approfondie, ce qui lui permet de démarrer dans les meilleures conditions et de propulser la croissance de l'entreprise. Edgio a géré des centaines de milliers d'événements en direct, y compris les plus grands événements sportifs du monde, comme la Coupe du Monde de la FIFA et le Super Bowl. Sa solution Uplynk a généré 2,4 milliards de vues événementielles, 3,3 milliards d'heures de vidéo en streaming et plus de 220 millions d'heures de publicité rien qu'en 2022. Avec Black à la barre, Edgio se positionne favorablement pour diriger l'innovation technologique et commerciale dans la prochaine ère du streaming, qui verra les chiffres de visionnements simultanés atteindre de nouveaux sommets.

« Je suis ravi de travailler avec la talentueuse équipe d'Edgio, qui est à l'avant-garde du streaming depuis plus d'une décennie maintenant », déclare Eric Black, CTO/DG, médias, Edgio. « Les clients font confiance à Edgio en tant que partenaire incontournable, une confiance forgée sur plusieurs années en résolvant sans relâche les complexités de la vidéo numérique grâce à une méthode la plus simple et la plus évolutive possible. Je me réjouis à la perspective des opportunités révolutionnaires qu'Edgio apportera à ses clients. »

Edgio a été créé à la suite de l'acquisition d'Edgecast par Limelight en juin 2022.

Edgio présentera sa solution Uplynk au NAB Show, au Las Vegas Convention Center, du 16 au 19 avril 2023 (West Hall #W3573 Hospitality Suites). Suivez ce lien pour planifier une réunion lors du salon.

