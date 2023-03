Everen déclare un dividende de 200 millions de dollars et accueille son nouveau COO





Everen Limited (Everen) a tenu sa réunion du conseil d'administration de mars 2023 le mardi 21 mars et son assemblée générale annuelle (AGA) le jeudi 23 mars.

Lors de la réunion du conseil d'administration, les administrateurs ont approuvé les états financiers d'Everen pour 2022, discuté de l'exécution continue du Plan stratégique quinquennal et déclaré un dividende d'un montant total de 200 millions de dollars payable au plus tard le 29 septembre 2023 aux actionnaires inscrits le 21 mars 2023.

Au cours de l'AGA, les actionnaires ont approuvé des corrections de formulation technique aux exigences d'admissibilité et à la définition d'une installation nucléaire et ont modifié les statuts d'Everen pour résoudre les incohérences et les éléments qui ne sont pas requis par le Bermuda Companies Act de 1981. Ils ont également élu un nouveau conseil d'administration qui siégera pour une année se terminant à l'AGA de mars 2024. Les actionnaires ont remercié Gail Miller (VP, ressources humaines) pour ses 18 années de service et sa profonde contribution à l'entreprise, et ont également accueilli Robert Foskey au poste de Chief Operating Officer, succédant à George Hutchings, qui prend sa retraite à la fin de l'année mais qui restera au sein de la société pour le reste de 2023 à titre de conseiller spécial.

À la suite de l'AGA, le conseil d'administration nouvellement élu s'est réuni et a élu John Weisner à sa présidence et Robert Wondolleck au poste de vice-président pour 2023.

Pour 2022, Everen a enregistré une perte nette de 776,7 millions de dollars, tirée par des pertes nettes d'investissement de 524,8 millions de dollars, des pertes nettes de souscription de 229,2 millions de dollars et des frais généraux et administratifs de 22,7 millions de dollars. Pour de plus amples renseignements sur la performance financière d'Everen en 2022, rendez-vous sur le site www.everen.bm pour consulter les états financiers vérifiés.

Bertil Olsson, président et CEO : « Bien que 2022 a été financièrement difficile, nos pertes assurées se situaient dans les limites des niveaux attendus. Everen se concentre sur la création de valeur à long terme et sur un engagement fort envers nos actionnaires. Notre objectif est de fournir sans relâche une capacité stable et notable avec des conditions générales cohérentes dans des environnements de marché difficiles. Au cours des neuf dernières années, Everen a facturé 4,1 milliards de dollars de primes, tout en reversant près de 3,0 milliards de dollars de dividendes aux actionnaires. La décision du conseil d'administration d'émettre le dividende de 200 millions de dollars a soigneusement examiné le Plan pluriannuel de gestion du capital de la société et les futurs besoins potentiels en capital du Plan stratégique. »

Robert Foskey, vice-président principal et COO : « En 2022, Everen s'est concentré sur plusieurs initiatives du Plan stratégique, notamment l'expansion de son offre de produits en relevant la limite à 450 millions de dollars, le déploiement de la nouvelle marque et du nouveau site Web de la société, et l'amélioration de ses activités de marketing interne et externe. Nous continuons à observer un vif intérêt de la part des entreprises énergétiques du monde entier et avons accueilli deux nouveaux actionnaires, à savoir CEZ (République tchèque) et Colonial Enterprises (États-Unis). »

Pour plus d'informations sur l'entreprise, rendez-vous sur www.everen.bm

Basé aux Bermudes, Everen Limited est l'assureur de choix des principales sociétés énergétiques mondiales, assurant près de quatre trillions de dollars d'actifs énergétiques mondiaux. La société a été créée en 1972 en tant qu'assureur mutualiste, une structure innovante dans laquelle ses assurés sont également ses actionnaires et la couverture est fournie au prix coûtant. Everen offre à ses actionnaires des limites de propriété par événement allant jusqu'à 450 millions de dollars sur une vaste gamme d'actifs du secteur de l'énergie, du pétrole et du gaz traditionnels aux segments industriels alternatifs tels que les énergies renouvelables. Les actionnaires d'Everen sont des moyennes et grandes entreprises énergétiques dans les secteurs public et privé avec une notation de qualité investissement ou équivalent. Everen est noté A par S&P et A2 par Moody's.

