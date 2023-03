Avis aux médias - Disponibilité médiatique de la présidente du comité exécutif





MONTRÉAL, le 27 mars 2023 /CNW/ - Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif et responsable des finances, des ressources humaines, des relations gouvernementales, de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques et de la langue française, sera disponible pour répondre aux questions des représentantes et des représentants des médias à la suite de l'assemblée publique de la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise et de la Commission de la sécurité publique sur la Reddition de comptes en matière de lutte contre le racisme et les discriminations systémiques.

Pour l'occasion, Mme Ollivier sera accompagnée de Serge Lamontagne, directeur général de la Ville de Montréal, de Bochra Manaï, commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, et de Fady Dagher, directeur du Service de police de la Ville de Montréal.

Date : Le mardi 28 mars 2023



Heure : 13 h 15



Lieu : Hôtel de ville de Montréal (édifice Lucien-Saulnier)

Hall d'honneur

155, rue Notre-Dame Est

Les journalistes qui participeront à la mêlée de presse sont invités à confirmer leur présence à l'adresse suivante : [email protected] .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 27 mars 2023 à 17:31 et diffusé par :