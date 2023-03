Cega lève plus 9,3 millions USD pour accélérer le développement des produits on-chain structurés exotiques DeFi





Cega Finance (« Cega ») a le plaisir d'annoncer la clôture d'un cycle de financement de 5 millions de dollars mené par Dragonfly Capital avec la participation continue de Pantera Capital et Robot Ventures (Tarun Chitra et Robert Leshner). Au total, le financement de démarrage de la start-up s'élève donc à 9,3 millions USD.

Cega est le premier protocole à créer des produits on-chain structurés d'options exotiques. Depuis son lancement en juin 2022, Cega est l'un des principaux fournisseurs de produits structurés crypto DeFi (finance décentralisée). Les volumes et la TVL (Total Value Locked) de Cega ont été n°1 sur la plateforme Solana et n°4 sur toutes les chaînes pour avoir lancé le marché des options exotiques avec des sous-jacents cryptographiques. Cega, qui a été salué pour la solidité de ses opérations et de sa gestion des risques lors de la crise FTX en novembre dernier, s'est également imposé comme un leader du marché de la gestion des contreparties. Cette récente levée de fonds a été organisée dans le but d'accélérer l'expansion du catalogue de produits de Cega, développer de nouvelles primitives cryptographiques innovantes DeFi et créer une équipe de trading pour les spécialistes des dérivés exotiques.

« L'équipe est ravie de créer dans l'espace DeFi des produits totalement inédits et très performants qui offrent aux utilisateurs un fort rendement ajusté au risque. Nous sommes également heureux d'offrir le meilleur service d'exécution du marché grâce à un fournisseur de liquidités interne compétitif et de tirer parti du marché des dérivés exotiques évalué à plusieurs milliers de milliards USD », a déclaré Arisa Toyosaki, cofondatrice et PDG de Cega.

Cega a élaboré une application décentralisée qui combine des options de base (call/put, par exemple) avec des options avancées pour créer des offres « structurées » packagées pour les utilisateurs DeFi. Son premier produit structuré d'options exotiques est le billet à coupon fixe, qui est un panier de puts avec options knock-in (ou options latentes à barrière). Ce produit structuré exotique est avantageux pour les investisseurs particuliers car il leur offre un rendement supérieur, une protection intégrée contre les baisses et des rendements composés. Il est également intéressant pour les teneurs de marché, auxquels il fournit une couverture à prix réduit pour leur portefeuille et leur permet d'engranger des gains exclusifs grâce à des opérations de couverture.

« Cega a créé une toute nouvelle primitive DeFi grâce à une innovation : les contrats intelligents d'options exotiques, un produit entièrement nouveau suscitant un fort attrait organique, » a déclaré Tom Schmidt, associé général chez Dragonfly Capital Partners. « Le protocole a résisté aux nombreux effondrements survenus l'an dernier sans perdre de fonds, ce qui prouve l'expérience et la diligence de l'équipe. Parallèlement, Cega est devenu le protocole d'options n° 1 sur Solana et l'un des meilleurs protocoles de dérivés de l'ensemble de l'espace DeFi. Chez Dragonfly, nous sommes ravis de continuer à soutenir leur vision de rester le premier protocole de dérivés de la DeFi et d'apporter des produits inédits dans cet espace. »

Cega continue à révolutionner l'espace de la DeFi en apportant des capacités entièrement nouvelles à l'écosystème DeFi. Avec son expérience approfondie et son équipe aguerrie, Cega est bien placé pour repousser les frontières des dérivés DeFi.

Cega est une application de finance décentralisée. Cega crée des contrats de dérivés exotiques ainsi que des produits de staking destinés aux consommateurs du marché de détail. Cega a réuni une équipe talentueuse d'anciens traders en dérivés, de développeurs, de fondateurs, ainsi qu'une communauté d'experts dans le domaine. Cette expertise permettra à Cega de développer des produits structurés exotiques qui génèrent des rendements élevés combinés à une protection intégrée contre les baisses, au bénéfice des investisseurs. Cega construit la plateforme de référence pour les produits financiers décentralisés.

