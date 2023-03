Les lauréats du Prix d'Excellence de la Construction de Béton de l'ACI récompensés pour leur projets remarquables





QUÉBEC, le 27 mars 2023 /CNW/ - L'American Concrete Institute (ACI) section du Québec et est de l'Ontario a dévoilé les lauréats de la quatrième édition des prix d'excellence de la construction en béton lors de son gala annuel le 16 mars dernier.

Les prix ont été créés pour honorer les visions des projets les plus créatifs de l'industrie du béton, tout en fournissant une plate-forme pour reconnaître l'innovation, la technologie et l'excellence du béton au Québec et l'est de l'Ontario.

Un panel indépendant de professionnels réputés de l'industrie a jugé les projets et sélectionné les gagnants en fonction de leur mérite architectural et technique, de leur créativité, de leurs techniques ou solutions de construction innovantes, de leur utilisation novatrice des matériaux, de leur ingéniosité, de leur durabilité, de leur résilience et de leur fonctionnalité.

Lors de cette soirée, sept prix ont été remis dans les catégories suivantes :

Bâtiment de faible hauteur :

Maison des Ainés de Rivière-du-Loup

Bâtiment de moyenne hauteur

HEC Montréal - Édifice Hélène-Desmarais

Bâtiment de grande hauteur

Symphonia Pop

Béton apparent ou décoratif :

Accessibilité, Station Préfontaine

Réparation et restauration :

Bell Média

Infrastructure :

Station Vendôme et nouveau lien piétonnier vers le CUSM

Plancher et dalle :

Patinoire réfrigérée de l'Esplanade Tranquille

Les candidatures des sept gagnants seront soumises au gala de l'ACI International qui se déroulera le 30 prochain à Boston

Sept prix mentions ont également été remis durant la soirée gala :

Mention durabilité et résilience

Station Vendôme et nouveau lien piétonnier vers le CUSM

Mention usage innovant du béton

Station Vendôme et nouveau lien piétonnier vers le CUSM

Mention mérite architectural

HEC Montréal - Édifice Hélène-Desmarais

Mention mérite d'ingénierie

HEC Montréal - Édifice Hélène-Desmarais

Mention Institut d'acier d'armature du Québec (IAAQ )

Maison des Ainés de Rivière-du-Loup

Mention Tubécon

Reconstruction du ponceau Maurice-Duplessis

Mention Association béton Québec (ABQ)

Station Vendôme et nouveau lien piétonnier vers le CUSM

Les détails des projets gagnants sont disponibles sur le site web de la section locale de l'ACI :

https://www.aciquebec.com/index.php/fr/bourses-prix/prix-d-excellence-2023

