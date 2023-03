Le gouvernement fédéral soutient des activités de formation pour la Nation Taykwa Tagamou et la Nation des Oneidas de la Thames





LONDON, ON, le 27 mars 2023 /CNW/ - Pour créer une économie prospère et sobre en carbone, il est essentiel d'établir des partenariats solides et fructueux avec les peuples autochtones qui nous permettront de continuer à faire progresser la gérance des ressources énergétiques et de l'environnement dont dépend notre avenir commun. Investir dans des projets d'énergie propre et de stockage qui soutiennent la transition vers l'énergie propre au Canada nous donnera accès à des réseaux électriques intégrés, intelligents et décarbonés qui contribueront à réduire la pollution par le carbone, à maintenir une bonne qualité de l'air et à bâtir des communautés plus fortes et en meilleure santé pendant des générations.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de plus d'un million de dollars à la Nation Taykwa Tagamou (Taykwa Tagamou Nation ou TTN) et à la Nation des Oneidas de la Thames (ci-après les Oneidas) pour le développement de solutions de production d'électricité communautaires fondées sur des ressources énergétiques distribuées (RED) qui aideront à répondre à la croissance exceptionnelle de la demande et à remédier aux défis liés à l'énergie et à la fiabilité de l'approvisionnement dans les communautés des Premières Nations.

Communautés à la croissance rapide, la TTN et les Oneidas sont pourtant dotées de réseaux de distribution qui ont besoin d'être modernisés. Ce projet sera l'occasion d'optimiser le fonctionnement de systèmes de RED améliorés de manière à les aider à développer des compétences et de l'expertise à l'échelle communautaire. Une fois le projet terminé, la TTN et les Oneidas seront bien outillés pour envisager la mise sur pied d'un projet communautaire de stockage d'énergie tout en continuant de se donner les moyens nécessaires pour passer à l'action grâce à des partenariats et à la collaboration avec d'autres communautés de la région.

Le Canada possède actuellement l'un des réseaux électriques les plus propres au monde, car 80 % de son électricité provient de sources non émettrices. À l'heure où le pays s'emploie à bâtir une économie et un réseau électrique carboneutres, les projets de modernisation du réseau électrique comme celui-ci aideront à conforter le Canada dans son rôle de chef de file de la production d'électricité propre.

Les fonds fédéraux accordés à ce projet proviennent du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification , doté d'un budget de 1,56 milliard de dollars. En effectuant des investissements stratégiques dans tout le pays, le gouvernement fédéral permettra d'accroître la production d'énergie renouvelable et l'accès à des services de réseau essentiels tout en réduisant la pollution et en contribuant aux objectifs du Canada en matière de carboneutralité et d'action climatique.

Cet investissement témoigne de la volonté indéfectible du Canada de travailler en partenariat avec les peuples autochtones de tout le pays pour soutenir des projets novateurs qui nous aideront à bâtir un secteur de l'énergie durable tout en maintenant une bonne qualité de l'air, en favorisant la réconciliation économique et en luttant contre les changements climatiques.

« Le gouvernement du Canada se réjouit de collaborer avec la Nation Taykwa Tagamou et la Nation des Oneidas de la Thames pour améliorer la distribution de l'électricité et la modernisation des réseaux. Les communautés autochtones du Canada sont au premier plan pour saisir les occasions de croissance propre liées au déploiement de la production d'énergie propre et à l'électrification des infrastructures. Félicitations à toutes les personnes qui participent à ce travail important. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles



« En favorisant l'innovation et la collaboration, les Premières Nations sont au premier plan de la transition vers des solutions d'énergies renouvelables qui répondent à la demande croissante d'énergie propre dans notre réseau. La Nation Taykwa Tagamou se réjouit de s'allier au gouvernement du Canada pour trouver des solutions communautaires d'avant-garde qui permettent à nos membres de prospérer dans ce secteur en évolution rapide. »

Chef Bruce Archibald

Nation Taykwa Tagamou



« La Nation Taykwa Tagamou est fière de continuer à investir dans des solutions énergétiques propres, concurrentielles et axées sur la communauté. Grâce à notre partenariat avec le gouvernement fédéral, nous jouerons un rôle indispensable dans l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2030 pour honorer nos terres et offrir un avenir plus prometteur et plus durable aux générations à venir. »

Chef adjoint Derek Archibald

Nation Taykwa Tagamou

« La Nation des Oneidas de la Thames compte bien renforcer les capacités de sa communauté pour développer une solution d'énergie propre hors réseau, comme le stockage d'énergie, car cette démarche s'inscrit dans la logique des objectifs qu'elle se fixe en ce qui concerne l'autodétermination, la souveraineté énergétique et l'édification d'une nation carboneutre. »

Conseiller Brandon T. Doxtator

Nation des Oneidas de la Thames

« Bravo à la Nation Taykwa Tagamou et à la Nation des Oneidas de la Thames qui ont déployé des projets primés d'énergie solaire (1 MW) et de stockage (38 kWh) à l'échelle communautaire durant la pandémie. L'équipe de JAZZ est particulièrement fière de s'unir à ces défenseurs de l'énergie pour renforcer les capacités et déployer des ressources énergétiques distribuées, symboles puissants et importants de justice environnementale et de réconciliation économique. »

Ketan Bhalla

Fondateur et PDG de JAZZ Solar Solutions

