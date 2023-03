L'Office européen des brevets accordera la demande de brevet de BioKey pour la technologie pionnière HYFT®





Immunoprecise Antibodies Ltd. (NASDAQ : IPA) (« Immunoprecise » ou « IPA » ou la « Société »), société mère de BioKey et filiale de BioStrand, annonce aujourd'hui que l'OEB a émis une « décision d'octroi » pour la demande de brevet de BioKey portant sur la technologie HYFT® de la société utilisée pour organiser et analyser les informations relatives aux séquences biologiques. La technologie et la méthodologie HYFT offrent une nouvelle façon de puiser efficacement dans les informations de séquence, permettant ainsi d'extraire et d'utiliser des informations pertinentes pour résoudre les problèmes actuels d'intégration et d'analyse des données omiques. La technologie HYFT est au coeur de la plateforme LENSai Integrated TechnologyTM de BioStrand, qui fournit des solutions de données de pointe et de découverte d'anticorps.

Le brevet fournira à la LENSai Integrated Technology de BioStrand une protection élargie, renforçant encore la position du portefeuille de brevets de la Société et permettant un accès exclusif à la technologie HYFT. La Société anticipe également des résultats favorables dans d'autres pays, de nombreux offices de brevets dans le monde considérant que le statut des cas européens connexes est très pertinent pour la décision de délivrer des brevets.

« Il s'agit d'une décision importante et prometteuse de l'OEB, et nous considérons cette annonce comme une reconnaissance des contributions importantes de BioStrand dans les domaines de l'intégration et de l'analyse des données omiques, des domaines primordiaux pour l'avenir de la recherche sur le cancer, de la médecine de précision, de l'identification des biomarqueurs et de la découverte et du développement de nouveaux médicaments », déclare la Dre Jennifer Bath, cheffe de la direction d'IPA. « Ce brevet protège la technologie HYFT de BioKey, ce qui donnera aux scientifiques la capacité de promouvoir le développement de thérapies plus sûres et plus efficaces pour les défis médicaux les plus complexes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. »

La technologie HYFT

La technologie HYFT est une façon d'organiser l'information sur le monde naturel en créant des liens entre les modèles trouvés dans les êtres vivants, appelés HYFT. Ces modèles peuvent lier les séquences génétiques à leurs structures et fonctions, ainsi qu'à d'autres informations telles que des articles scientifiques et des dossiers médicaux. Le graphique de connaissances HYFT obtenu contient plus de 660 millions de modèles et 25 milliards de connexions, et est continuellement mis à jour avec de nouvelles informations. Cette technologie fournit un outil puissant pour explorer les relations dans le monde naturel, qui peut être utilisé pour la recherche et les applications en médecine et dans d'autres domaines. Le graphique HYFT est unique dans sa représentation claire de l'information de toute la biosphère, et il fournit une couche intermédiaire transparente entre les séquences et les prédictions qui permet d'extraire de nouvelles connaissances sans les limitations d'une boîte noire.

Les technologies basées sur HYFT ont de nombreuses applications dans divers domaines au-delà de l'intégration, de l'organisation et de l'analyse des données, comme les tests d'immunogénicité des médicaments, la découverte de médicaments et le traitement du langage naturel (NLP). Ces applications ont le potentiel d'accélérer le processus de développement médicamenteux et d'améliorer les résultats des patients.

Dans le domaine de l'immunogénicité, les HYFT aident à prédire des parties d'une molécule qui peuvent déclencher une réponse immunitaire. Cette information est cruciale pour le développement thérapeutique et vaccinal, car elle permet d'identifier les problèmes d'innocuité potentiels avant qu'ils ne deviennent problématiques. De plus, les HYFT peuvent prédire les effets hors cible, qui se produisent lorsqu'un médicament ou un traitement affecte des cibles involontaires dans le corps. L'identification précoce des effets hors cible potentiels permet aux chercheurs de concevoir des traitements plus sûrs et plus efficaces.

Dans la découverte de médicaments, les technologies basées sur HYFT ont de multiples applications potentielles, notamment :

la prédiction de la toxicité : en liant les séquences génétiques aux données toxicologiques, les HYFT peuvent prédire la toxicité des médicaments candidats potentiels, aidant ainsi les chercheurs à identifier les composés susceptibles de causer des effets indésirables avant d'entrer dans les essais cliniques.

le repositionnement des médicaments : les HYFT peuvent identifier les médicaments existants pour le repositionnement en liant des séquences génétiques à des cibles et des fonctions connues, accélérant ainsi le processus de découverte de médicaments en trouvant des composés déjà approuvés pour d'autres indications.

la conception d'essais cliniques : les HYFT peuvent optimiser la conception des essais cliniques en liant les séquences génétiques aux données des patients et aux résultats cliniques, en identifiant les sous-groupes de patients les plus susceptibles de bénéficier de traitements spécifiques et en permettant des essais cliniques personnalisés et efficaces.

la découverte de biomarqueurs : en liant les séquences génétiques à des phénotypes spécifiques à la maladie, les HYFT peuvent identifier des biomarqueurs de la maladie, contribuant ainsi à identifier les patients à risque et à permettre un diagnostic et un traitement plus précoces.

Une autre application des technologies basées sur HYFT est liée au NLP, qui implique l'analyse et l'extraction d'informations à partir d'un langage écrit ou parlé. Les HYFT peuvent lier des informations textuelles, telles que des articles scientifiques ou des dossiers médicaux, à des séquences ou structures génétiques spécifiques, permettant ainsi une analyse plus efficace et plus précise. Cette approche est particulièrement utile en génomique et en médecine personnalisée, où de grandes quantités de données textuelles doivent être traitées et analysées pour identifier les thérapies ou traitements potentiels.

La Société estime que l'utilisation des technologies basées sur HYFT dans la découverte de médicaments et dans d'autres domaines est très prometteuse pour accélérer le processus de développement médicamenteux et améliorer les résultats pour les patients.

À propos d'Immunoprecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment des entités telles que Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, BioKey BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « Famille IPA »). La Famille IPA est un groupe de recherche et de technologie biothérapeutique qui s'appuie sur la biologie des systèmes, la modélisation multiomique et les systèmes complexes d'intelligence artificielle pour soutenir ses technologies exclusives en matière de découverte d'anticorps basés sur une bioplateforme. Ces services comprennent la découverte, le développement et l'octroi de licences de produits biologiques thérapeutiques hautement spécialisés et complets, permettant de soutenir ses partenaires commerciaux qui cherchent à découvrir et développer de nouveaux produits biologiques pour lutter contre les cibles les plus complexes. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.ipatherapeutics.com.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines et canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives sont souvent reconnaissables à l'utilisation de mots tels que « potentiel », « planifie », « espère » ou « n'espère pas », « devrait », « estime », « a l'intention de », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « pense », ou l'emploi d'autres mots et expressions ou qui indiquent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « pourront peut-être » ou « seront » prises, ont lieu, ou sont atteints. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les applications potentielles de technologies basées sur HYFT et les capacités prédictives et la rapidité des processus de découverte. En ce qui concerne les informations prospectives contenues dans le présent document, IPA a fourni ces déclarations et informations en se fondant sur certaines hypothèses que la direction estimait raisonnables au moment.

Les informations prospectives comprennent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats, performances ou réalisations réels énoncés dans le présent document et les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les informations prospectives. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, y compris, sans s'y limiter, le risque que l'intégration des HYFT mentionnée ci-dessus ne produise pas les résultats escomptés, ainsi que les risques énumérés dans la notice annuelle de la Société datée du 28 juillet 2022 (qui peut être consultée sur le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com), et sur le formulaire 40-F de la Société, daté du 29 juillet 2022 (qui peut être consulté sur le profil de la Société à l'adresse www.sec.gov). Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisent, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives se révèlent incorrectes, les résultats, performances ou réalisations réels peuvent varier sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Le lecteur est donc invité à ne pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date du présent communiqué et sont, par conséquent, susceptibles d'être modifiées après cette date. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, qu'elles soient écrites ou orales, que nous pouvons faire ou qui peuvent être faites en notre nom, sauf si la loi applicable l'exige.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

