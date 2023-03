AVIS DE CONVOCATION - Fin des conventions collectives dans le secteur public - Des syndicats de la fonction publique réclament des actions concrètes pour contrer les impacts de la pénurie de main-d'oeuvre





QUÉBEC, le 27 mars 2023 /CNW/ - En cette semaine qui marque la fin des conventions collectives dans le secteur public, des syndicats représentant plus de 50 000 travailleuses et travailleurs et de la fonction publique au Québec réclament des actions concrètes du gouvernement Legault. Les organisations syndicales (SFPQ, SPGQ, APIGQ, SPEQ, SCSGQ, FCCRQ) invitent les médias à une conférence de presse le mercredi 29 mars, à la Tribune de la presse du Parlement de Québec (salon Jacques-L'Archevêque), à 13 h. Lors de cette conférence de presse, les syndicats expliqueront comment le gouvernement accentue volontairement la pénurie de main-d'oeuvre dans la fonction publique.

CONFÉRENCE DE PRESSE

Date : 29 mars 2023



Lieu : Tribune de la presse du Parlement de Québec

Salon Jacques-L'Archevêque

Édifice André-Laurendeau

1050, rue des Parlementaires, 1er étage

Québec



Heure : 13 h

SOURCES

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ)

Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ)

Syndicat des professeurs de l'État du Québec (SPEQ)

Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec (SCSGQ)

Fraternité des constables du contrôle routier du Québec (FCCRQ)

SOURCE Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Communiqué envoyé le 27 mars 2023 à 15:14 et diffusé par :