Le ministre des Transports annonce un financement pour de la recherche destinée à appuyer la reconstruction d'infrastructures de transport plus durables en Ukraine





OTTAWA, ON, le 27 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada condamne la guerre d'agression insensée du régime russe et continuera de prendre des mesures pour rester solidaire de l'Ukraine. Le gouvernement s'engage donc à faire tout son possible pour aider le peuple ukrainien à reconstruire son pays et son réseau de transport.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui un investissement de 300 000 dollars accordé au Forum international des transports (FIT) au titre du Programme de recherche et de développement d'un réseau de transport respectueux de l'environnement. Ce financement contribuera au soutien de l'important travail de recherche du FIT portant sur la reconstruction de l'infrastructure de transport et des chaînes d'approvisionnement de l'Ukraine pour les rendre plus écologiques, plus durables et mieux connectées.

Le projet de recherche, d'une durée de 18 mois, vise à évaluer le secteur du transport de marchandises en Ukraine et à faciliter l'identification des principaux défis que pose la transition vers un réseau de transport de marchandises plus durable et plus respectueux de l'environnement dans une Ukraine d'après-guerre. Le projet permettra également d'élaborer des voies à suivre en matière de transport durable, à partir d'une analyse approfondie des scénarios actuels et futurs du secteur du commerce international et de la connectivité du pays avec les marchés mondiaux.

La reconstruction du secteur des transports en Ukraine nécessitera un effort sans précédent de la part de tous, y compris des partenaires internationaux, pour veiller à la sûreté et à la durabilité des chaînes d'approvisionnement et de la connectivité. Le Forum international des transports est bien positionné pour aider l'Ukraine à établir des voies à suivre pour un transport et des chaînes d'approvisionnement durables pour le pays, et ce pour tous les modes de transport, qu'il s'agisse de transport de personnes ou de marchandises, de secteurs urbains ou non urbains.

« Nous sommes unis avec nos alliés dans notre soutien à l'Ukraine et dans nos efforts pour mettre fin à cette guerre non provoquée. Nous serons là pour aider le peuple ukrainien dans la reconstruction de son pays. L'annonce d'aujourd'hui contribuera à l'objectif de l'Ukraine de mieux se reconstruire, de renforcer ses liens avec l'Europe et l'Amérique du Nord et d'assurer un avenir durable à sa population. »

Le Forum international des transports est une organisation intergouvernementale composée de 64 États membres, dont le Canada . Il fait office de groupe de réflexion sur les politiques des transports et organise le Sommet annuel des ministres des Transports. Le Forum international des transports a pour mission de favoriser une meilleure compréhension du rôle des transports dans la croissance économique, la durabilité environnementale et l'inclusion sociale, et de donner une plus grande visibilité publique aux politiques des transports.

. Il fait office de groupe de réflexion sur les politiques des transports et organise le Sommet annuel des ministres des Transports. Le Forum international des transports a pour mission de favoriser une meilleure compréhension du rôle des transports dans la croissance économique, la durabilité environnementale et l'inclusion sociale, et de donner une plus grande visibilité publique aux politiques des transports. Des programmes comme le Programme de recherche et de développement d'un réseau de transport respectueux de l'environnement témoignent de l'engagement ferme du gouvernement du Canada à l'égard de l'environnement ainsi que de la volonté du gouvernement d'élaborer des solutions, tant au niveau national qu'international, démontrant comment la durabilité environnementale et la prospérité économique peuvent se soutenir et se renforcer mutuellement.

