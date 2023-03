Formation d'un partenariat stratégique mondial Li-Cycle - Groupe KION pour le recyclage des batteries lithium-ion ; Li-Cycle annonce le développement d'une nouvelle installation Spoke en France





Li-Cycle Holdings Corp. (NYSE: LICY) (« Li-Cycle » ou la « Société »), un chef de file du secteur de la récupération des ressources des batteries lithium-ion et principal recycleur de batteries lithium-ion d'Amérique du Nord, a signé un accord définitif (« l'Accord ») de partenariat mondial de recyclage de batteries lithium-ion avec le Groupe KION (« KION »), un fournisseur mondial de premier plan de chariots industriels et de solutions pour chaînes d'approvisionnement. Encouragée par la demande régionale, notamment par les besoins de recyclage des batteries lithium-ion de KION, Li-Cycle a également le plaisir d'annoncer son intention de développer une nouvelle usine de recyclage de batteries lithium-ion en France.

En vertu de ce partenariat, Li-Cycle recyclera les batteries lithium-ion des marques mondiales de KION en utilisant sa technologie exclusive sûre, écologique, rentable et innovante du déchiquetage submergé. L'Accord, qui porte sur une période initiale expirant en 2030, désigne Li-Cycle comme partenaire privilégié de recyclage mondial de KION, afin de garantir que les batteries KION seront recyclées de manière durable.

« Li-Cycle est fier d'être désigné comme partenaire privilégié de recyclage mondial de KION, à l'heure où nous continuons à enrichir et diversifier notre portefeuille de clients pour faire avancer nos plans d'expansion en Europe et contribuer à la création d'un écosystème de batteries durable et local », a déclaré Tim Johnston, cofondateur et président exécutif de Li-Cycle. « Grâce à ce partenariat, Li-Cycle pourra à la fois répondre aux besoins de recyclage de KION et permettre à KION de se conformer aux réglementations européennes en matière de batteries. Ensemble, nous allons construire une chaîne d'approvisionnement circulaire en batteries et soutenir davantage encore la transition vers une énergie propre. »

« En formant ce partenariat stratégique, nous franchissons une étape importante vers l'économie circulaire que nous voulons mettre en oeuvre pour nos produits, » a déclaré Henry Puhl, directeur de la technologie de KION. « Notre collaboration avec Li-Cycle renforcera encore notre position dans le domaine de la durabilité. »

« Le processus durable Spoke & Hub de Li-Cycle permet de récupérer jusqu'à 95% de la masse d'une batterie lithium-ion et d'utiliser les minéraux essentiels contenus dans ces batteries pour fabriquer de nouvelles batteries, » a commenté Andreas Krinninger, membre du conseil d'administration de KION. « Ce taux de récupération fait de nous l'un des pionniers de la manutention des matériaux dans le domaine de la récupération et du recyclage des batteries lithium-ion. »

KION, qui possède à ce jour une flotte mondiale de plus de 1,7 million de chariots de manutention, composée de chariots élévateurs et de chariots d'entrepôt, est le plus grand fabricant de chariots de manutention de la région EMEA. Grâce à ce partenariat, les batteries des chariots industriels électriques de KION seront recyclées de manière sûre et respectueuse de l'environnement, ce qui contribuera au développement d'une chaîne d'approvisionnement de batteries durable, innovante et localisée en Europe. Li-Cycle prévoit de commencer le recyclage des batteries de KION dans son installation Spoke en Allemagne à partir de la mi-2023.

Li-Cycle étend son réseau européen Spoke à la France

La Société va étendre son réseau européen Spoke en établissant une nouvelle installation de recyclage en France. L'écosystème croissant des batteries lithium-ion dans ce pays représente l'un des plus grands marchés européens de fin de vie des batteries et de fabrication de cellules. Ce Spoke sera situé à Harnes, dans le nord du pays, où de grands équipementiers automobiles mondiaux sont déjà bien établis et où des projets de construction de trois giga-usines de batteries ont été annoncés récemment.

Dans le contexte de l'extension de ses opérations en Europe, Li-Cycle s'appuie sur un business model hautement reproductible qui a largement fait ses preuves sur le marché nord-américain. La Société continue de déployer stratégiquement les capacités de recyclage de Spoke à proximité des principales sources d'approvisionnement en batteries lithium-ion. Li-Cycle utilise sa technologie brevetée pour continuer à tirer parti de son avantage de précurseur appliquant un processus respectueux de l'environnement.

Selon Tim Johnston, « Conformément à notre stratégie, Li-Cycle continue d'évoluer en étroite collaboration avec ses clients. Le déploiement sur le marché européen de notre modèle Spoke & Hub hautement reproductible et éprouvé se poursuit, et notre Spoke en France nous placera dans une excellente position pour soutenir KION et l'accélération de la croissance du marché dans le pays. »

Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France où sera implanté le Spoke français, a déclaré : « Les Hauts-de-France sont fiers d'avoir été choisis par Li-Cycle comme lieu d'implantation pour son premier Spoke en France. Cet investissement est une très bonne nouvelle pour notre Région, d'abord parce qu'il est synonyme de création d'emplois, mais surtout parce qu'il représente une nouvelle étape pour la "Battery Valley" que nous construisons dans les Hauts-de-France. »

L'usine française Spoke de Li-Cycle sera construite sur un chantier de construction existant possédant un accès à de l'énergie renouvelable. L'installation devrait avoir une capacité de traitement initiale annuelle allant jusqu'à 10 000 tonnes de matériaux issus de batteries lithium-ion, cette capacité pouvant être augmentée jusqu'à 25 000 tonnes. Le Spoke français devrait utiliser la technologie Spoke de « 3e génération » de Li-Cycle, qui permet de traiter directement les véhicules électriques et les packs de batteries de stockage d'énergie sans aucun démantèlement manuel, ce qui améliore la sécurité et la rentabilité. Le Spoke français devrait devenir opérationnel en 2024 et porter la future capacité annuelle du réseau mondial Spoke de Li-Cycle à plus de 100 000 tonnes de matériaux de batterie lithium-ion par an.

Le premier Spoke européen de Li-Cycle sera implanté en Allemagne et sera basé sur la technologie Spoke de « 3e génération » de la Société. Avec une capacité annuelle de traitement de 30 000 tonnes de matériaux de batterie lithium-ion (ligne principale et capacité de traitement auxiliaire comprise), le Spoke allemand devrait être la plus grande installation Spoke de la Société à ce jour. Li-Cycle développe également un Spoke de « 3e génération » en Norvège, dont la capacité annuelle de traitement devrait s'élever à 10 000 tonnes de matériaux de batterie lithium-ion.

À propos de Li-Cycle Holdings Corp.

Li-Cycle (NYSE : LICY) s'est donné pour mission de tirer parti de ses Spoke & Hub Technologiestm innovantes pour fournir une solution centrée sur le client pour la fin de vie des batteries lithium-ion, tout en créant un approvisionnement secondaire en matériaux de qualité batterie. Les batteries lithium-ion rechargeables alimentent de plus en plus notre monde, que ce soit dans l'industrie automobile, le stockage d'énergie, l'électronique grand public ou d'autres applications industrielles et domestiques. Le monde a besoin de technologies améliorées et d'innovations dans la chaîne d'approvisionnement, afin de mieux gérer les déchets de fabrication et la fin de vie des batteries, mais aussi pour répondre à la demande en forte croissance en matières premières critiques et rares de qualité batterie grâce à une solution en boucle fermée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://li-cycle.com/.

À propos du Groupe KION

Le Groupe KION est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de chariots de manutention et de solutions pour les chaînes d'approvisionnement. Il propose une gamme complète de services incluant des chariots industriels (chariots élévateurs, chariots d'entrepôt), des technologies d'automatisation intégrées et des solutions logicielles d'optimisation des chaînes d'approvisionnement, ainsi que tous les services connexes. Les solutions du Groupe KION garantissent la fluidité des flux de matériaux et d'informations dans les entrepôts, les usines de fabrication et les centres de distribution des clients dans une centaine de pays.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent être considérées comme des énoncés prospectifs au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, de la section 27A de la loi américaine Securities Act de 1933, telle qu'amendée, de la section 21 de la loi américaine Securities Exchange Act de 1934 telle qu'amendée, et des lois sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement par l'emploi de mots tels que « penser », « continuer », « anticiper », « avoir l'intention de », « s'attendre à », « devrait », « pourrait », « plan », « potentiel », « futur », « cible », des conjugaisons au futur et au conditionnel, ou d'autres expressions similaires prédictives ou indicatives d'événements ou de tendances futurs, ou qui ne sont pas des déclarations de faits historiques, même si les énoncés prospectifs ne contiennent pas tous de tels mots. Dans le présent communiqué de presse, les énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter, des prévisions de Li-Cycle concernant des plans de développement d'une installation Spoke en France ; les attentes de Li-Cycle selon lesquelles l'installation Spoke en France deviendra opérationnelle en 2024, qu'elle aura une capacité de traitement initiale annuelle allant jusqu'à 10 000 tonnes de matériaux de batterie lithium-ion avec une possibilité d'étendre cette capacité jusqu'à 25 000 tonnes par an et que cela élèvera les futures capacités prévues de l'ensemble du réseau mondial Spoke de Li-Cycle à plus de 100 000 tonnes par an ; les intentions de Li-Cycle de construire avec KION une chaîne d'approvisionnement circulaire de batteries ; les attentes de Li-Cycle de recycler initialement les batteries de KION dans son usine Spoke en Allemagne ; les attentes de Li-Cycle selon lesquelles son usine Spoke en Allemagne sera la plus grande installation Spoke à ce jour, dotée d'une capacité annuelle de traitement de 30 000 tonnes de matériaux de batterie lithium-ion ;et les attentes de Li-Cycle selon lesquelles son usine Spoke en Norvège aura une capacité annuelle de traitement de 10 000 tonnes de matériaux de batterie lithium-ion. Ces déclarations sont fondées sur diverses hypothèses, identifiées ou non dans le présent communiqué de presse, formulées par la direction de Li-Cycle, y compris, mais sans s'y limiter, des hypothèses concernant le calendrier, la portée et le coût des projets Li-Cycle ; ; les capacités de transformation et de production des installations de Li-Cycle ; les capacités de Li-Cycle à s'approvisionner en matières premières et à gérer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement ; la capacité de Li-Cycle à augmenter ses capacités de recyclage et son efficience ; la capacité de Li-Cycle à obtenir un financement à des conditions acceptables ; la capacité de Li-Cycle à obtenir un prêt de 375 millions USD du programme Advanced Technology Vehicles Manufacturing du département américain de l'Énergie ; la capacité de Li-Cycle à retenir et à embaucher du personnel clé et à entretenir des relations avec ses clients, ses fournisseurs et ses autres partenaires commerciaux ; les processus réglementaires et les résultats attendus dans le cadre des activités de Li-Cycle ; les conditions économiques générales ; les taux de change et les taux d'intérêt ; les frais d'indemnisation ; et l'inflation. Rien ne garantit que de telles hypothèses s'avéreront correctes et, par conséquent, les résultats ou événements réels peuvent différer sensiblement des attentes exprimées ou implicites contenues dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes inhérents, dont la plupart sont difficiles à prévoir et dont beaucoup échappent au contrôle de Li-Cycle. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas la performance future. Li-Cycle estime que ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : l'incapacité de Li-Cycle à se procurer, récupérer et recycler économiquement et efficacement les batteries lithium-ion et les déchets de fabrication de batteries lithium-ion, ainsi que la masse noire de tiers, et à répondre au marché qui demande une solution écologique et en boucle fermée de fabrication utilisant des déchets de fabrication et des batteries lithium-ion en fin de vie ; l'incapacité de Li-Cycle à mettre en oeuvre avec succès sa stratégie de croissance mondiale en temps opportun ; l'incapacité de Li-Cycle à gérer efficacement la croissance mondiale future ; l'incapacité de Li-Cycle à développer le Rochester Hub et son réseau Spoke en temps opportun ou conformément au budget prévu, ou le risque que ces projets ne répondent pas aux attentes en termes de productivité ou de spécifications des produits finaux ; l'incapacité de Li-Cycle à augmenter substantiellement sa capacité de recyclage et son efficience ; le fait que Li-Cycle puisse s'engager dans des transactions stratégiques, y compris des acquisitions, qui pourraient perturber ses activités, provoquer une dilution pour ses actionnaires, réduire ses ressources financières, entraîner l'apparition d'une dette ou s'avérer infructueuses ; le fait qu'une ou plusieurs des installations actuelles ou futures de Li-Cycle pourraient devenir non opérationnelles, voir leurs capacités limitées ou leurs activités perturbées ; le risque que les fonds supplémentaires requis pour satisfaire aux exigences en capital de Li-Cycle ne soient pas disponibles pour Li-Cycle à des conditions commercialement raisonnables ou au moment où la Société en a besoin ; le fait que Li-Cycle engage des dépenses importantes et puisse ne pas atteindre ou maintenir la rentabilité ; l'éventualité de problèmes liés à la manutention des batteries lithium-ion entraînant une baisse de l'utilisation des batteries lithium-ion ou affectant les opérations de Li-Cycle ; l'incapacité de Li-Cycle à maintenir et à augmenter ses engagements d'approvisionnement en matières premières, ainsi qu'à obtenir de nouveaux clients et des accords d'enlèvement ; une baisse du taux d'adoption des véhicules électriques, ou une baisse du soutien des gouvernements aux technologies énergétiques « vertes » ; une baisse des prix de référence des métaux contenus dans les produits Li-Cycle ; des modifications du volume ou de la composition des matières premières traitées dans les installations de Li-Cycle ; la mise au point d'une composition chimique alternative de batteries lithium-ion ou de batteries alternatives ; le fait que les revenus de Li-Cycle pour le Rochester Hub proviennent essentiellement d'un seul client ; le fait que l'assurance de Li-Cycle puisse ne pas couvrir toutes les responsabilités et dommages ; la forte dépendance de Li-Cycle vis-à-vis de l'expérience et de l'expertise de sa direction ; le recours de Li-Cycle à des consultants tiers pour sa conformité réglementaire ; l'incapacité de Li-Cycle à mener à bien ses processus de recyclage aussi rapidement que les clients pourraient l'exiger ; le fait que Li-Cycle soit soumis au risque d'un litige ou d'une procédure réglementaire ; l'incapacité de Li-Cycle à rivaliser avec succès ; l'augmentation des taux d'imposition sur le revenu, les modifications de la législation en matière d'impôt sur le revenu ou les désaccords avec les autorités fiscales ; la variation significative des résultats opérationnels et financiers de Li-Cycle d'une période à l'autre en raison des fluctuations de ses coûts d'exploitation et d'autres facteurs ; les fluctuations des taux de change qui pourraient entraîner une baisse des ventes et des bénéfices nets déclarés ; des conditions économiques défavorables, telles que les conséquences de la pandémie mondiale de Covid-19 ; les catastrophes naturelles, les intempéries anormalement défavorables, les épidémies ou pandémies, les cyberincidents, les boycotts et les événements géopolitiques ; l'incapacité de protéger ou de faire respecter la propriété intellectuelle de Li-Cycle ; le fait que Li-Cycle puisse faire l'objet de revendications de droits de propriété intellectuelle par des tiers ; l'incapacité de Li-Cycle à remédier efficacement aux faiblesses significatives de son contrôle interne en matière de reporting financier que la Société a identifiées ou l'éventualité que la Société ne parvienne pas à élaborer et à maintenir un contrôle interne approprié et efficace du reporting financier.

Ces risques et incertitudes et d'autres liés aux activités de Li-Cycle et les hypothèses sur lesquelles reposent les informations prospectives sont décrits plus en détail dans les sections intitulées « Item 3D. Risk Factors » et « Item 5. Operating and Financial Review and Prospects?Key Factors Affecting Li-Cycle's Performance » et dans d'autres sections de son rapport annuel sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario au Canada le 6 février 2023.

Li-Cycle n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, sauf si la loi applicable l'exige. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme une évaluation de Li-Cycle à toute date postérieure à la date du présent communiqué de presse.

