Yadea a présenté sur le circuit Hungaroring ses motos électriques hautes performances destinées à un mode de vie durable et à faible émission de carbone





BUDAPEST, Hongrie, 27 mars 2023 /PRNewswire/ -- Yadea (01585.HK), première marque mondiale de deux-roues électriques, est heureuse d'annoncer la première séance d'essai de ses véhicules sur le célèbre circuit Hungaroring en Hongrie, qui a permis aux visiteurs de découvrir les derniers modèles de Yadea et de découvrir l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et du développement durable.

Véritable expression de la sportivité, le Yadea Keeness est équipé d'un moteur à entraînement central de 10 kW conçu par Yadea, dont la vitesse maximale atteint 100 km/h, ce qui lui confère des performances impressionnantes pour les amateurs de sensations fortes. Ses deux batteries au lithium de 72 V/32 Ah sont dotées d'une très haute densité énergétique et sont amovibles pour la recharge, ce qui en fait un choix parfait pour les jeunes qui souhaitent voyager léger sans avoir peur du manque de batterie. Sa silhouette rappelle celle d'une aile d'avion et évoque la vitesse et la puissance, ce qui séduit la nouvelle génération en quête de sensations fortes et d'individualité. Parallèlement, les modèles Yadea VlotGuard et Yadea Fierider adoptent le même esprit de sportivité, et proposent des motos électriques très performantes qui ne manqueront pas de ravir les passionnés de course.

Par ailleurs, la Yadea E8S est équipée du système TTFAR à autonomie prolongée que la société a elle-même développé, avec un moteur TTFAR d'une puissance maximale de 3 000 W et une batterie au graphène de 72 V/38 Ah. La batterie est conçue avec des plaques extralarges, ce qui permet d'augmenter la capacité de 20 à 25 % par rapport à d'autres batteries de même volume et d'accroître l'autonomie d'environ 50 %. Ainsi, la batterie au graphène a une durée de vie TROIS fois supérieure à celle des autres batteries. Il convient de noter que cette batterie au graphène est également assortie d'une garantie de deux ans. Grâce à cette technologie innovante, Yadea comble une lacune sur le marché en proposant aux utilisateurs hongrois des solutions efficaces, respectueuses de l'environnement et rentables.

L'événement organisé sur le circuit Hungaroring n'est qu'un moyen de partager avec le monde entier la passion de Yadea pour les transports durables et écologiques. Les autres scooters électriques de Yadea ont été bien accueillis par le marché hongrois. Le groupe Yadea va étendre ses canaux de distribution afin de fournir un excellent service à ses clients en Hongrie, ce qui témoigne de l'engagement de la société en faveur des motos électriques de haute performance et des technologies durables.

En tant que société internationale, Yadea a fourni les meilleurs produits et services à 70 millions d'utilisateurs et a bâti un réseau de plus de 40 000 détaillants dans le monde entier. Avec son slogan « Électrifiez votre vie », Yadea continuera à mettre l'accent sur l'innovation en matière de technologies durables afin de proposer des solutions de mobilité électrique de qualité supérieure, de créer une nouvelle génération qui adoptera un mode de vie à faible émission de carbone et de faire vivre à chacun un voyage merveilleux et une expérience de conduite incomparable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2040519/image1__002_Yadea.jpg

