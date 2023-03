Déclaration - Le gouvernement du Canada reçoit le rapport du Bureau du vérificateur général sur les transports accessibles





OTTAWA, ON, le 27 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a fait la déclaration suivante au sujet du rapport publié par le Bureau du vérificateur général sur les efforts du gouvernement du Canada en matière d'accessibilité des transports :

« Le transport est essentiel à la vie quotidienne de chaque personne, y compris des personnes en situation de handicap. Ces gens doivent pouvoir se rendre à destination sans obstacles. À titre de ministre responsable de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, de VIA Rail Canada et de l'Office des transports du Canada, je conviens qu'il faut en faire encore plus pour veiller à ce que les personnes en situation de handicap ne se heurtent pas à des obstacles dans le réseau de transport du Canada.

« En particulier, je prends acte des recommandations visant à accroître la consultation avec des personnes en situation de handicap sur la meilleure façon d'améliorer leur expérience de voyage. L'expérience vécue par les personnes en situation de handicap doit être davantage prise en compte, par exemple, lors de la conception de sites Web pour la planification et la réservation de voyages, la vente de billets et la construction de nouvelles infrastructures.

« Le rapport a révélé que l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, VIA Rail Canada et l'Office des transports du Canada ont pris des mesures pour améliorer l'accessibilité du secteur des transports. Dans certains cas, les organismes ont déjà reconnu, éliminé et prévenu certains obstacles et offrent :

des formats Web alternatifs;

de l'aide pour les bagages;

de la formation pour fournir une aide physique.

« Les trois organismes conviennent qu'il reste certains obstacles et qu'il est possible d'en faire plus pour les surmonter.

« Cette reconnaissance et les plans établis pour donner suite aux constatations de l'audit démontrent l'engagement de notre gouvernement à l'égard d'un réseau de transport exempt d'obstacles. Je continuerai d'appuyer ces organismes dans la mise en oeuvre des recommandations du rapport.

« Bien qu'il s'agisse d'organismes indépendants, Transports Canada aide chaque organisme à acquérir les ressources et les pouvoirs nécessaires à l'exécution de son mandat. Transports Canada continuera de travailler avec les divers organismes et de tirer parti des processus gouvernementaux appropriés pour soutenir un Canada accessible et exempt d'obstacles d'ici 2040.

« Je porterai également les recommandations de la vérificatrice générale à l'attention des autres sociétés d'État du portefeuille des Transports et les encouragerai à examiner leur conformité à la Loi canadienne sur l'accessibilité et à mettre en oeuvre les recommandations pertinentes. »

