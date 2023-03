S'attaquer aux pénuries de main-d'oeuvre en aidant davantage de réfugiés et d'autres personnes déplacées qualifiés à faire carrière au Canada





TORONTO, le 27 mars 2023 /CNW/ - Le Canada continue d'être un chef de file mondial en matière de réinstallation des réfugiés et de mobilité de la main-d'oeuvre. En accueillant des réfugiés et d'autres personnes déplacées qualifiés au Canada, le gouvernement aide les communautés et les entreprises à répondre aux pénuries de main-d'oeuvre. Des améliorations continues au système d'immigration permettront de faire en sorte qu'il puisse mieux répondre aux besoins économiques et aux engagements humanitaires du Canada.

À l'occasion d'un discours devant des dirigeants d'entreprises et de divers secteurs, des ONG et des organisations de la société civile à Toronto, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que le Canada lancera une nouvelle voie économique dans le cadre du Projet pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique (PVAME) qui aidera les employeurs à embaucher des réfugiés et d'autres personnes déplacées qualifiés.

Le PVAME jumelle des réfugiés et d'autres personnes déplacées qualifiés à des employeurs canadiens qui font face à des pénuries de main-d'oeuvre dans certaines professions clés. Cela permet au Canada d'accueillir des personnes vulnérables, tout en permettant aux employeurs canadiens d'avoir accès à un bassin de talents inexploités à partir duquel ils peuvent attirer et retenir des employés possédant les compétences dont ils ont besoin pour contribuer à la croissance de notre économie.

Le gouvernement du Canada élargit le PVAME en créant une nouvelle voie d'accès fédérale qui s'ajoutera aux voies existantes et acceptera les demandes à partir de cet été.

Cette nouvelle voie d'accès fédérale donnera aux employeurs plus d'occasions de pourvoir un large éventail d'emplois recherchés, notamment des postes d'aides-infirmières, de préposées aux bénéficiaires, d'aides aux soins de longue durée, d'ingénieurs en logiciel, de concepteurs Web, d'ingénieurs et de techniciens en mécanique et en électricité, d'enseignants, de travailleurs du tourisme et de l'hôtellerie ainsi que de conducteurs de camions et de services de livraison. Le PVAME offre aux employeurs un autre moyen de répondre aux besoins du marché du travail, tout en offrant aux candidats du PVAME la possibilité de recommencer leur carrière et leur vie en toute sécurité avec leur famille ici, au Canada.

De plus, le PVAME aura maintenant une approche plus souple quant à l'admissibilité en permettant à d'autres personnes déplacées qui n'ont pas de solution permanente et qui ont besoin d'une protection internationale de présenter une demande.

À mesure que ces personnes rebâtissent leur vie et leur carrière, elles contribuent aux économies locales, à combler les lacunes de notre main-d'oeuvre et à enrichir nos collectivités. Plus de renseignements sur la nouvelle voie fédérale, y compris les critères d'admissibilité, seront publiés sur la page Web du PVAME au cours des prochaines semaines.

« Le Canada est un chef de file mondial quant à la mise en contact des réfugiés qualifiés avec des employeurs qui ont de la difficulté à trouver des travailleurs dans des secteurs essentiels, tout en donnant aux nouveaux arrivants la possibilité de recommencer leur carrière et leur vie ici, au Canada. Notre gouvernement continuera d'élaborer et d'élargir des mesures novatrices en matière d'immigration afin d'aider les employeurs à combler leurs graves pénuries de main-d'oeuvre et d'offrir aux réfugiés la possibilité de vivre en sécurité tout en rebâtissant leur vie. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Il s'agit d'une solution que peuvent utiliser toutes les équipes d'embauche au Canada. Il y a des milliers de femmes et d'hommes réfugiés dans le monde qui ont énormément de talent à apporter. Pourquoi ne pas recruter vos futurs collègues au sein des populations de réfugiés? Vous y trouverez des compétences concurrentielles, de l'adaptabilité et de la créativité. Ce sont des personnes que vous voulez voir au sein de votre équipe. À mesure que les visas deviennent plus faciles à obtenir, le Canada peut devenir la capitale mondiale de l'embauche de talents déplacés. »

- DanaWagner, cofondatrice et directrice générale, TalentLift

« Depuis décembre 2021, TBB (Talent Beyond Boundaries) et nos employeurs partenaires ont dû renoncer à quelque 1 600 jumelages d'emplois potentiels au Canada, car il n'y avait pas de voie d'immigration appropriée pour les réfugiés. Après le tout premier Sommet mondial sur la mobilité des travailleurs réfugiés qui a eu lieu plus tôt ce mois-ci, la possibilité pour les réfugiés qualifiés de combler les pénuries de main-d'oeuvre n'a jamais été aussi évidente. Cette nouvelle voie offrira d'innombrables possibilités aux réfugiés qualifiés et aux employeurs, et elle permettra à tout employeur de profiter du PVAME s'il le souhaite. Grâce à cette initiative, le Canada continue de démontrer son engagement à être un chef de file mondial en matière d'immigration et de mobilité de la main-d'oeuvre, et nous sommes fiers de faire partie de cet important pas en avant. »

- Lara Dyer, directrice canadienne, Talent Beyond Boundaries

« Nous croyons que l'introduction d'une nouvelle voie d'immigration fédérale change la donne pour le PVAME. Simplifier le processus et le rendre plus accessible aux employeurs de partout au Canada est essentiel à l'élargissement du programme. Chez Jumpstart Refugee Talent, nous sommes ravis d'aider nos employeurs partenaires à combler leurs besoins en matière d'embauche et à accéder à des talents dont ils ont grandement besoin. Cette nouvelle voie d'immigration jouera sans aucun doute un rôle essentiel dans la facilitation de l'intégration des talents déplacés et la création d'un marché du travail plus inclusif au Canada. »

- Bassel Ramli, cofondateur et directeur, Mobilité économique, Jumpstart Refugee Talent

« Le besoin de travailleurs qualifiés continue de créer de nombreux défis en matière de recrutement pour les employeurs du secteur des soins de longue durée. Au sein de notre organisation, nous avons vu nos besoins augmenter au cours des dernières années alors que nous sortons de la pandémie. Le fait de pouvoir embaucher des gens dans le cadre du Projet pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique nous a donné l'occasion d'avoir accès à un bassin de talents qualifiés à l'étranger auquel nous n'aurions probablement pas eu accès autrement. Les candidats avec lesquels nous travaillons actuellement possèdent l'éducation et les compétences dont nous avons grandement besoin. Nous sommes ravis de pouvoir offrir des solutions à long terme à ces candidats, tout en contribuant à combler nos pénuries de personnel. L'utilisation du PVAME fait maintenant partie de notre stratégie globale à long terme en matière de RH. »

- Doug Stephens, directeur général des opérations et des ressources humaines, MacLeod Group

Dans le cadre du PVAME, sept ONG partenaires aident des réfugiés qualifiés à l'étranger à établir des liens avec des employeurs qui font face à une grave pénurie de main-d'oeuvre. Une fois que les candidats reçoivent une offre d'emploi, ils peuvent présenter une demande d'immigration au Canada par l'entremise de programmes d'immigration économique régionaux existants. Une fois leur demande approuvée par la province, le territoire ou la collectivité concerné, les candidats peuvent faire une demande de résidence permanente à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) en utilisant les mesures du PVAME qui éliminent les obstacles que les réfugiés peuvent rencontrer en raison de leur déplacement.

Le processus de demande pour la nouvelle voie fédérale sera plus facile et plus rapide grâce aux critères d'admissibilité normalisés et au fait qu'une seule demande doit être soumise. Dans la plupart des cas, on s'attend à ce que les demandes soient traitées dans un délai de 6 mois, de sorte que les nouveaux arrivants au titre du PVAME pourront s'installer au Canada et commencer à y travailler rapidement.

Les mesures de facilitation du PVAME comprennent l'exemption de certains frais, la facilitation de la validation de l'expérience de travail et la possibilité pour les candidats d'utiliser des prêts pour financer les frais de déplacement, les besoins d'établissement, les coûts initiaux et les frais qui ne peuvent être annulés. Une ONG partenaire offre des microprêts à faible taux d'intérêt aux candidats admissibles au PVAME qui ne disposent pas des fonds minimaux nécessaires pour répondre aux exigences en matière d'établissement.

Le Canada a établi des objectifs ambitieux pour le PVAME : au cours des prochaines années, le Canada continuera d'élargir le projet pilote et accueillera 2 000 réfugiés et autres personnes déplacées qualifiés afin de combler des pénuries de main-d'oeuvre particulières dans des secteurs à forte demande, comme les soins de santé, les métiers spécialisés et les technologies de l'information.

Grâce à la nouvelle voie fédérale, les employeurs pourront embaucher des réfugiés et d'autres personnes déplacées qui sont admissibles dans n'importe quelle catégorie de la Classification nationale des professions 2021 (FÉER 0 à 5).

Le gouvernement du Canada travaillera en étroite collaboration avec les organisations partenaires et les collectivités de tout le pays pour sensibiliser les employeurs et les dirigeants des secteurs à cette nouvelle voie, afin qu'ils puissent tenir compte des réfugiés et autres personnes déplacées qualifiés dans leurs plans de recrutement.

La nouvelle voie s'appuiera sur les mesures en cours pour élargir le projet pilote. En décembre 2022, IRCC a annoncé de nouveaux fonds pour aider les organismes partenaires à renforcer leur capacité dans des secteurs clés, par exemple en repérant des candidats qualifiés à l'étranger et en soutenant les candidats et les employeurs tout au long de l'entrevue, de l'embauche et du processus d'immigration. Le Canada a également commencé à mettre en oeuvre un processus plus souple avec des partenaires de confiance afin qu'il soit plus facile pour les candidats qualifiés de présenter une demande dans le cadre du PVAME.

