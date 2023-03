Être un consommateur averti au Québec - Webinaire gratuit pour les personnes immigrantes





QUÉBEC, le 27 mars 2023 /CNW/ - Lorsque l'on arrive dans un nouveau pays, il y a plusieurs choses à faire et à acheter. L'Office de la protection du consommateur souhaite renseigner les personnes immigrantes sur leurs droits et recours en matière de consommation de biens et de services.

Le 29 mars prochain, de 19 h à 20 h, un webinaire s'adressant aux personnes immigrantes se tiendra en direct sur la page Facebook de l'Office.

Au cours de cet événement, les animateurs expliqueront les droits et recours des consommateurs dans différents domaines de la consommation : garanties sur les biens, automobiles neuves ou d'occasion, télécommunications, achats par Internet, crédit, etc. Des outils pour se renseigner avant de s'engager et pour faire valoir ses droits y seront également présentés. Les participants auront aussi l'occasion de poser leurs questions en direct aux experts de l'Office.

Ce webinaire s'ajoute aux autres outils déjà offerts par l'Office aux personnes immigrantes ainsi qu'aux intervenants et organismes qui travaillent auprès d'elles.

Pour participer au webinaire sur Facebook :

https://fb.me/e/2Epw9filV

opc.gouv.qc.ca/immigrants





