Le Front commun prend acte de la nouvelle offre du gouvernement du Québec





MONTRÉAL, le 27 mars 2023 /CNW/ - Dans le cadre des négociations du secteur public, les organisations membres du Front commun (CSN, CSQ, FTQ, APTS) prennent acte du nouveau dépôt du gouvernement du Québec, présenté par le Conseil du trésor à la table de négociation aujourd'hui.

Le Front commun étudiera cette nouvelle offre - qui vient préciser le précédent dépôt - avant de faire tout autre commentaire, et réitère qu'il est prêt à négocier en tout temps afin d'arriver à un règlement à la fois gagnant pour la population du Québec et pour les 420?000 travailleuses et travailleurs qu'il représente dans la santé et les services sociaux, l'éducation et en enseignement supérieur.

Le Front commun rappelle aussi que pour avoir un portrait complet de cette nouvelle proposition du gouvernement, il faudra attendre de voir le contenu des dépôts sectoriels qui seront présentés aux différentes tables au cours des prochaines semaines.

Le compte à rebours est commencé

Rappelons que les conventions collectives du secteur public prendront fin dans 5 jours, le 31 mars 2023. Le Front commun tiendra un grand rassemblement au Centre des congrès de Québec le 30 mars prochain pour souligner cette échéance.

Pour revaloriser les emplois du secteur public, le Front commun réclame, d'une part, un mécanisme permanent de protection contre l'inflation et, d'autre part, un enrichissement visant un rattrapage salarial général. Ainsi, pour l'année 2023, le Front commun réclame 100 $ par semaine ou l'Indice des prix à la consommation (IPC) +2 % (selon la formule la plus avantageuse), pour 2024, l'IPC +3 % et, finalement, pour 2025, l'IPC +4 %.

Statistiques pour mieux comprendre les enjeux de cette négociation

Moyenne salariale des employées et employés du secteur public membres du Front commun : 43?916 $?;

Retard salarial : -11,9 %?;

Retard de rémunération globale : -3,9 %?;

Pourcentage de femmes parmi les membres du Front commun : 78 %.

Pour plus d'information sur la négociation en cours : www.frontcommun.org.

À propos du Front commun

Ensemble, la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS représentent plus de 420?000 travailleuses et travailleurs de l'État québécois dans les secteurs publics, en éducation, en santé et dans les services sociaux ainsi qu'en enseignement supérieur.

SOURCE FTQ

Communiqué envoyé le 27 mars 2023 à 13:08 et diffusé par :