Début de la saison de pêche au crabe des neiges Le gouvernement du Québec est fier de son industrie des pêches et tient à souligner la qualité des produits marins d'ici





QUÉBEC, le 27 mars 2023 /CNW/ - Traditionnellement, le printemps est synonyme de pêche au crabe des neiges au Québec. L'ouverture de la première zone, la 17, dans le Bas-Saint-Laurent, marque le coup d'envoi de la saison 2023 pour les crabiers.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et l'adjoint gouvernemental aux pêches, M. Stéphane Sainte-Croix, tiennent à souhaiter une saison fructueuse aux pêcheurs.

Rappelons aussi qu'un lancement hâtif contribue aux bonnes pratiques de pêche durable pour les pêcheurs de crabe des neiges du Québec. En commençant à pêcher plus tôt, les crabiers réduisent considérablement le risque d'interaction avec les baleines noires, qui sont des mammifères en voie d'extinction.

Citations

« Chaque année, les pêcheurs de crabe des neiges travaillent fort pour remonter les précieux crustacés, au grand bonheur des consommateurs. Ce faisant, ils contribuent à l'autonomie alimentaire durable et à l'achat local, deux priorités de notre gouvernement. Nous allons continuer de faciliter l'accès aux poissons et aux fruits de mer d'ici pour tous les Québécois et de soutenir les efforts engagés pour écocertifier les pêcheries. Je souhaite aux pêcheurs une saison généreuse, à la hauteur de leurs attentes. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Les pêcheurs de crabe des neiges contribuent directement au développement socioéconomique des régions côtières. Qu'on choisisse le crabe cuit, frais ou congelé, on profite assurément de ses qualités nutritionnelles et de son goût unique, conféré par les eaux froides et pures des courants des côtes du Québec. De plus, il est important de rappeler que les pratiques rigoureuses de transformation respectent les plus hauts standards de qualité internationaux. »

M. Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits saillants

L'industrie du crabe des neiges occupe une place importante dans l'économie des régions maritimes québécoises. En 2022, le crabe des neiges représentait 34 % du volume et 45 % de la valeur des débarquements du Québec. Les entreprises qui exerçaient des activités de capture et de transformation de crabe des neiges employaient près de 3 300 personnes dans les régions maritimes du Québec.

Les usines de transformation demeurent les principaux acheteurs du crabe des neiges débarqué au Québec.

Le crabe représente 60 % des exportations totales, tous produits marins confondus. Le marché américain est encore le principal marché d'exportation du crabe des neiges du Québec. Sa part dans le volume total des exportations de crabe des neiges du Québec est passée de 93 % en 2019 à 97 % en 2022.

La pêche au crabe des neiges dans l'estuaire et le nord du golfe du Saint-Laurent (zones 12A, 17, 16, 16A, 15, 14 et 13) est écocertifiée par le Marine Stewardship Council (MSC) depuis décembre 2020. Cela représente 34 % du crabe des neiges débarqué au Québec. Des travaux sont en cours en vue d'obtenir l'écocertification pour la pêche au crabe des neiges dans la zone 12.

Le crabe des neiges se distingue par sa saveur riche et sa texture ferme mais tendre et délicate. Faible en gras, sa chair blanche est riche en protéines et en acides gras oméga-3, bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Il est également une excellente source de vitamine B12, de niacine, de sélénium et de zinc, lequel aide au maintien des fonctions immunitaires.

