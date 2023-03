Enviva publie une déclaration suite à la tornade dévastatrice qui s'est abattue sur le Mississipi





Enviva Inc. (NYSE: EVA) ("Enviva", la "Société", "nous" ou "notre"), le premier producteur mondial de biomasse de bois d'origine durable, indique que tous ses associés sont sains et saufs suite à la violente tornade qui s'est abattue sur Amory, Mississippi, le 24 mars 2023. Bien que les terminaux maritimes et les infrastructures d'Enviva de plus grande taille dans la région n'aient pas été touchés, la tempête a cependant endommagé l'usine de production de granulés de bois d'Amory de la Société d'une capacité de production de 115 000 tonnes métriques par an. L'assurance de l'usine d'Amory couvre les dommages matériels, notamment l'interruption de l'activité et les accidents. L'usine a cessé de fonctionner en attendant l'examen complet des dommages, mais compte tenu de la petite taille de l'installation par rapport à la capacité de production de l'ensemble du portefeuille de la Société de plus de 6 millions de tonnes métriques, l'impact sur les clients ainsi que sur la performance financière de la Société devrait être minimal.

« Amory, située dans le sud-est des États-Unis, a accueilli notre toute première usine. C'est pour cette raison que la ville occupe une place toute particulière dans nos coeurs. Nous sommes très tristes de constater les dégâts occasionnés par cette tornade dévastatrice à nos collègues, amis et familles ainsi que ceux causés à la communauté Amory au sens large, que nous considérons fièrement comme notre maison depuis plus de 17 ans », déclare Thomas Meth, président et chef de la direction d'Enviva.« Nous sommes de tout coeur avec les personnes touchées et travaillons déjà d'arrache-pied pour faire en sorte que nos employés disposent du nécessaire et pour aider les incroyables habitants d'Amory à se reconstruire après cette terrible tragédie », conclut Meth.

Enviva poursuivra sa collaboration avec les responsables locaux et les premiers intervenants pour appréhender l'étendue des dommages causés à la communauté et porter le plus efficacement possible secours aux sinistrés. La Société continuera d'évaluer tout impact temporaire sur son activité et envisage de communiquer des informations actualisées au fur et à mesure de l'évolution de la situation.

À propos d'Enviva

Enviva Inc. (NYSE: EVA) est le plus grand producteur mondial de granulés de bois industriels, une source d'énergie renouvelable et durable produite en agrégeant une ressource naturelle, la fibre de bois, puis en la transformant en une forme transportable, les granulés. Enviva détient et exploite dix usines avec une capacité de production combinée d'environ 6,2 millions de tonnes métriques par an en Virginie, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en Géorgie, en Floride, et au Mississippi, et construit actuellement sa 11e usine à Epes, dans l'Alabama. L'entreprise envisage également la construction de sa 12e usine près de Bond, dans le Mississippi. Enviva vend la majeure partie de ses granulés de bois dans le cadre de contrats d'enlèvement ferme à long terme avec essentiellement des clients solvables au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, et au Japon, contribuant ainsi à accélérer la transition énergétique et à décarboner les secteurs à forte inertie, comme ceux de l'acier, du ciment, de la chaux, des produits chimiques, et des carburants d'aviation. Enviva exporte ses granulés de bois sur les marchés mondiaux via ses terminaux maritimes en eau profonde au port de Chesapeake, Virginie, au Port de Wilmington, en Caroline du Nord, et au Port de Pascagoula, dans le Mississippi, et via des terminaux maritimes en eau profonde tiers à Savannah, en Géorgie, Mobile, dans l'Alabama, et Panama City, en Floride.

