Avis aux médias - La présidente du Congrès du travail du Canada, Bea Bruske, est disponible pour réagir au budget





OTTAWA, 27 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada (CTC), sera disponible pour commenter le budget 2023 et discuter de son impact sur les travailleurs, les travailleuses et leurs familles.



Les syndicats du Canada demandent un budget pour les travailleurs et les travailleuses, qui priorise des investissements de taille et stratégiques dans les services financés et fournis par l'État, comme les soins de santé, et qui accorde la priorité aux mesures visant à renforcer de façon permanente notre système d'assurance-emploi.

Les travailleurs et travailleuses et leurs familles ont de la difficulté, et notre filet de sécurité social insuffisant les laisse en plan. Les travailleurs et travailleuses s'attendent à ce que le gouvernement leur tende une perche.

Quoi : La présidente du CTC est disponible pour parler du budget de 2023 Où : En personne, par téléphone ou par ZOOM Quand : Le 28 mars 2023 et/ou avant le budget, selon les disponibilités Qui : Bea Bruske, présidente du CTC et Larry Rousseau, vice-président exécutif du CTC

Renseignements :

Relations avec les médias, CTC

[email protected]

613-526-7426

Communiqué envoyé le 27 mars 2023 à 12:20 et diffusé par :