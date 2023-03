Tangerine fait don de 125,000 $ pour le basketball junior au Canada





115 tirs par le panneau se transforment en don de 115 000 $ pour aider des jeunes Canadiens à acquérir des habiletés fondamentales grâce au basketball, Tangerine apporte une contribution supplémentaire de 10?000 $

TORONTO, le 27 mars 2023 /CNW/ - Alors que la saison régulière 2022-2023 de la NBA tire à sa fin, la Banque Tangerine (Tangerine) est ravie d'annoncer que les Raptors de Toronto ont marqué 115 tirs par le panneau, pour un total officiel de 115,000 $ pour la Cagnotte Tir dans le mille . Tangerine apporte une contribution supplémentaire de 10?000 $, ce qui porte le montant total à 125?000 $.

La Cagnotte Tir dans le mille de Tangerine a été conçue pour soutenir la communauté et les adeptes de basketball. À titre de banque officielle des Raptors de Toronto, Tangerine a déposé 1 000 $ dans la Cagnotte Tir dans le mille pour chaque tir par le panneau effectué par l'équipe pendant la saison régulière.

Les fonds de la Cagnotte Tir dans le mille sont remis à trois organismes méritants qui font une différence importante dans leur collectivité, dont Lay-Up , l'Association de basketball de Moncton et le Lady Ballers Camp .

Chaque organisme a été choisi en raison de son travail impressionnant auprès des jeunes Canadiens, par l'élimination des obstacles et l'accès à des programmes de basketball qui favorisent le leadership, la confiance et les compétences en renforcement d'équipe. La Cagnotte Tir dans le mille financera la création ou l'expansion de programmes qui aident à développer ces habiletés fondamentales et qui encouragent les jeunes à faire du sport, en particulier les filles qui abandonnent de façon disproportionnée le sport à un jeune âge.

L'organisme Lay-Up , établi dans la région du Grand Toronto, recevra 75 000 $. Ces fonds serviront à mettre sur pied un programme d'activités après les heures de classe de 16 semaines à l'intention de 50 jeunes, un programme de ligue interne de six semaines pour les jeunes et un programme estival de camp de jour et de soir pour 200 enfants dans sept endroits de la région du Grand Toronto. Tangerine appuiera Space to Play, qui offrira un meilleur accès aux gymnases et des programmes de basketball aux jeunes mal desservis de la région du Grand Toronto à partir de sept emplacements.

L'Association de basketball de Moncton recevra 25 000 $ pour élaborer un programme de basketball de 10 semaines à l'intention de 100 jeunes des collectivités de Moncton , ainsi qu'un tournoi à trois contre trois pour plus de 200 jeunes, qui aura lieu à l'extérieur du bureau de Tangerine à Moncton .

recevra 25 000 $ pour élaborer un programme de basketball de 10 semaines à l'intention de 100 jeunes des collectivités de , ainsi qu'un tournoi à trois contre trois pour plus de 200 jeunes, qui aura lieu à l'extérieur du bureau de Tangerine à . Lady Ballers Camp recevra un montant supplémentaire de 25 000 $ en plus du partenariat préexistant avec Tangerine. Ces fonds seront consacrés à la création d'un camp d'été enrichi de six semaines pour 60 à 80 filles âgées de 10 à 18 ans et d'un programme de tutorat parascolaire au centre Lady Ballers pour 60 à 80 filles.

« Tangerine s'est engagée à bâtir un avenir meilleur pour les jeunes Canadiens grâce au basketball. Par le biais d' InitiativesMC Tangerine et d'autres initiatives comme celle de la Cagnotte Tir dans le mille, nous sommes fiers de travailler avec des organismes qui fournissent les outils, les ressources et les services nécessaires pour renforcer l'autonomie des jeunes afin qu'ils puissent prendre des mesures positives dans leur propre vie et contribuer à bâtir des collectivités plus fortes » a déclaré Gillian Riley, présidente-directrice générale de la Banque Tangerine. « Les programmes, comme ceux mis sur pied par les bénéficiaires de la Cagnotte Tir dans le mille, auront une incidence positive sur les collectivités canadiennes pour les années à venir. »

La semaine dernière, pour célébrer les partenariats nouveaux et élargis, Tangerine a réuni 50 jeunes bénéficiaires de la Cagnotte Tir dans le mille pour leur permettre de « s'entraîner comme un Raptor » sur le terrain de l'équipe au Scotiabank Arena. Les jeunes, âgés de 12 à 18 ans, ont eu droit à des exercices d'adresse et d'entraînement de la part des cliniciens de Maple Leaf Sports & Entertainment et ont été rejoints sur le terrain par le joueur des Raptors de Toronto, Thaddeus Young, et la joueuse des Storm de Seattle de la WNBA , Kia Nurse.

« Le basketball est bien plus qu'un simple jeu sur le terrain. Tangerine le reconnaît en s'engageant à offrir un accès équitable aux programmes récréatifs et sportifs, sans égard au contexte socioéconomique », a déclaré Christopher Penrose, directeur général de Lay-Up. « Grâce à la Cagnotte Tir dans le mille, Tangerine vise à combler le fossé en matière d'accès au basketball et à autonomiser les jeunes grâce au sport. Connaissant tout ce que Tangerine fait dans la collectivité grâce au basketball, nous sommes ravis de faire partie d'un groupe d'organismes inspirants et de nous associer à l'élaboration de programmes pour les jeunes dans la région du Grand Toronto. »

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la Cagnotte Tir dans le mille de Tangerine à la page https://www.tangerine.ca/fr/accueil/tirdanslemille .

De plus amples renseignements sur les initiatives communautaires en cours de Tangerine sont disponibles à la page https://www.tangerine.ca/fr/projectforward .

À propos de la Banque Tangerine

La Banque Tangerine est une banque en ligne de premier plan qui fournit des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens. Forte de plus de 2 millions de clients et de plus de 40 milliards de dollars d'actifs, Tangerine est l'une des principales banques numériques au Canada. Elle offre des services bancaires souples et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais raisonnables et un service à la clientèle primé. Qu'il s'agisse de comptes d'épargne ou de comptes-chèques courants sans frais, de cartes de crédit, de CPG, de RÉR, de CÉLI, de prêts hypothécaires, de produits de prêts ou de fonds de placement par l'intermédiaire de sa filiale Fonds d'investissement Tangerine Limitée, la Banque Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Par l'entremise des Initiatives TangerineMC, Tangerine s'engage à renforcer l'autonomie des collectivités au moyen de programmes et d'initiatives qui inspirent la confiance en soi, le leadership et l'acceptation chez les jeunes Canadiens. Comptant plus de 1 200 employés au Canada, la Banque étend sa présence au-delà de son site Web et de son appli bancaire mobile à des centres d'appels ouverts en tout temps et à son siège social à Toronto. La Banque Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

