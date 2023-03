L'Établissement français du sang et Brenus Pharma s'associent pour la production GMP du STC-1010, médicaments de thérapies innovantes contre le cancer colorectal





L'Établissement français du sang (EFS), et Brenus Pharma annoncent leur partenariat stratégique dans la bio-production de médicaments de thérapies innovantes (MTI), pour ainsi faire rayonner le savoir-faire et l'expertise française.

Cette collaboration s'inscrit dans une vision commune : développer la filière française de bio-production des MTI au niveau national et international.

L'Unité de Thérapie et d'Ingénierie Cellulaire (UTICELL) de l'EFS, localisée à Saint-Ismier, dispose d'une expertise reconnue dans le domaine de la thérapie cellulaire depuis 2003, confirmée par une certification Européenne (GMP) comme site de fabrication, de contrôle et stockage de MTI délivrée par l'ANSM en 2015. L'UTICELL s'appuie aussi sur l'expertise des 4 autres sites certifiés de l'EFS.

Brenus Pharma a passé des jalons règlementaires clés en 2022 (FDA Pre-IND, EMA Scientific-Advice) et les deux entités complémentaires, initient depuis plusieurs mois une collaboration efficace pour la production des lots GMPs à travers un premier scale-up.

Ce partenariat public-privé, vise à s'inscrire dans le temps, et va permettre en 2023 la production des lots cliniques du STC-1010 (premier candidat médicament de Brenus, visant le cancer colorectal), pour le premier essai clinique chez l'homme et l'anticipation du développement des autres indications.

« Ce partenariat est le fruit d'une évaluation technique scientifique et règlementaire réalisée auprès de plusieurs CDMO. La compétitivité, la flexibilité et l'expertise de l'EFS a retenu toute notre attention. Les équipes de l'UTICELL, par leur savoir-faire, apportent une plus-value au développement du projet STC grâce à une proactivité et une force de proposition sans faille. » Benoit Pinteur, CSO Brenus Pharma

« Il est important de disposer d'expertises techniques et scientifiques sur le sol français pour avancer rapidement dans le développement de ce médicament prometteur et ainsi remplir notre mission de santé publique. Dès les premiers échanges, nous avons été impressionnés par la maturité du projet STC-1010 et convaincus qu'à travers cette collaboration nous pouvions donner une chance aux patients de combattre leur cancer » Anaick MOISAN, Pharmacien délégué, UTICELL, EFS Rhône-Alpes.

A PROPOS DE BRENUS

Brenus Pharma développe des immunothérapies de première classe axées sur les antigènes tumoraux pour le traitement des tumeurs solides. Brenus a développé la plateforme STC (Stimulated Tumor Cells), plateforme technologique brevetée imitant les conditions de rechute et permettant l'éducation du système immunitaire des patients pour détruire les cellules tumorales. www.brenus-pharma.com

A PROPOS DE L'EFS

L'Établissement français du sang est le service public du sang en France. 10 000 professionnels, médecins, infirmiers, biologistes, techniciens, pharmaciens, équipes de collecte, chercheurs, personnels administratifs... animés par la même mission vitale. Nous sommes présents tout au long de la chaîne du soin et donnons ainsi au sang le pouvoir de soigner. efs.sante.fr

