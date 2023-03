Valsoft intègre le marché de la gestion des services et actifs informatiques grâce à l'acquisition de Professional Computing Resources





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 27 mars 2023 / Valsoft Corporation (« Valsoft »), société montréalaise spécialisée dans l'acquisition et le développement de firmes logicielles verticalement intégrées, est heureuse d'annoncer l'acquisition des actifs de Professional Computing Resources (« PCR »), un chef de file dans le développement de solutions logicielles destinées aux services informatiques au sein d'entreprises et d'institutions. Valsoft fait ainsi son entrée dans le marché de la gestion des services et actifs informatiques (ITSM/ITAM).

Présente depuis plus de 40 ans dans le secteur, PCR s'est forgé une réputation enviable en offrant aux organisations de tous horizons et de toutes tailles des applications logicielles de grande qualité, abordables et innovantes. Celles-ci permettent de gérer les demandes de services informatiques quotidiennes liées aux déplacements, ajouts, modifications et suppressions (MACD), les stocks de matériel informatique, les ressources réseau, y compris le câblage et l'équipement, ainsi que les dépenses en TI. Les solutions de PCR comptent parmi les plus prisées du secteur de l'enseignement supérieur. Elles sont également en usage dans des organismes gouvernementaux fédéraux et étatiques américains ainsi que dans le secteur des soins de santé.

« Valsoft a reconnu PCR comme un leader incontestable du marché. Nous avons une réputation bien établie en matière de service à la clientèle et nous offrons des produits exceptionnels, indique Bob Glover, président de PCR. En outre, tout au long des pourparlers, Valsoft et PCR ont constaté une grande adéquation culturelle entre les deux entreprises, ce qui favorisera assurément les synergies et la collaboration. Nous sommes ravis d'intégrer la famille Valsoft. »

Grâce à cette acquisition, les clients et partenaires de PCR ont l'assurance de continuer à recevoir les mêmes solutions de haute qualité et le même soutien dont ils ont bénéficié jusqu'ici avec l'équipe de direction en place.

« Nous sommes extrêmement satisfaits de l'acquisition de PCR, soutient Sam Youssef, président-directeur général de Valsoft. La firme offre des solutions technologiques de calibre mondial à certaines des plus grandes et prestigieuses universités, de même qu'à de nombreux organismes des gouvernements fédéral et d'États. C'est assurément une acquisition de choix pour Valsoft. »

« PCR repose sur de solides fondations et nous sommes convaincus qu'elle a un grand potentiel de croissance, ajoute Michael Assi, président-directeur général d'Aspire Software, branche opérationnelle de Valsoft. Les solutions et la qualité du service de PCR sont inégalées. L'implantation et la maintenance de ses produits s'avèrent plus faciles que ceux de ses concurrents et présentent par ailleurs plus de fonctionnalités. Nous sommes impatients de travailler avec les employés, les clients et les partenaires pour faire passer l'entreprise à la vitesse supérieure en ayant soin de conserver son excellente réputation. »

À propos de Valsoft Corporation

Valsoft Corporation est spécialisée dans l'acquisition et le développement de firmes logicielles verticalement intégrées offrant des solutions indispensables et nichées à leurs clients. L'un des principes clés de la philosophie de Valsoft est d'investir dans des entreprises bien établies et de favoriser un environnement entrepreneurial qui leur tient lieu de tremplin pour ainsi en faire des leaders dans leur domaine. Contrairement aux sociétés de capital-investissement et de capital-risque, Valsoft n'a pas d'horizon d'investissement prédéfini et cherche à acheter, à conserver et à créer de la valeur grâce à des partenariats à long terme avec la direction en place et les clients.

À propos de PCR

PCR est l'un des principaux développeurs d'applications logicielles pour les services informatiques d'entreprises et d'institutions. Présente depuis plus de 40 ans dans le secteur, PCR s'est forgé une réputation enviable en offrant aux organisations de tous horizons et de toutes tailles des applications logicielles de grande qualité, abordables et innovantes. Celles-ci permettent de gérer les demandes de services informatiques quotidiennes liées aux déplacements, ajouts, modifications et suppressions (MACD), les stocks de matériel informatique, les ressources réseau, y compris le câblage et l'équipement, ainsi que les dépenses en TI.

Valsoft était représentée à l'interne par David Felicissimo, avocat général, et Shinjay (Ssin) Choi, conseiller juridique principal. PCR était représentée par FOCUS Investment Banking, dirigée par George Shea, directeur général, et Rich Pierce, directeur général.

