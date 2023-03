Le gouvernement du Canada investit dans Ranovus pour favoriser la croissance du secteur canadien des semi-conducteurs





Le projet viendra soutenir l'expansion d'une entreprise locale parmi les plus prometteuses au pays

OTTAWA, ON, le 27 mars 2023 /CNW/ - Les semi-conducteurs, souvent appelés puces ou micropuces, sont essentiels à la sécurité nationale, à l'économie et aux intérêts technologiques du Canada. Ils sont indispensables à la vie de tous les jours, puisqu'ils sont nécessaires au fonctionnement des téléphones, des ordinateurs, des voitures et des électroménagers. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada est déterminé à collaborer avec l'industrie et à investir pour soutenir la fabrication de semi-conducteurs et l'innovation dans ce domaine.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé l'octroi d'une contribution de 36 millions de dollars, par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation, à Ranovus Inc., une entreprise d'Ottawa. Cette contribution viendra soutenir un projet de 100 millions de dollars qui renforcera la capacité canadienne de fabrication de semi-conducteurs, ainsi que les services connexes, tout en faisant du Canada un acteur clé de cette industrie stratégique.

Le projet vise la mise au point de technologies hautement performantes et à faible consommation d'énergie pour les interconnexions de puces d'ordinateur pouvant être mises en application dans les travaux d'intelligence artificielle de prochaine génération. La capacité canadienne de fabrication de semi-conducteurs et de semi-conducteurs composés ainsi que l'expertise nationale en photonique sur silicium s'en trouveront renforcées, ce qui permettra à Ranovus de demeurer un chef de file et de contribuer à d'importantes réductions des gaz à effet de serre émis par les centres de données.

Grâce à cette contribution, Ranovus pourra aussi augmenter son effectif hautement qualifié à 200 employés à temps plein au Canada et offrir des stages à 150 étudiants de programmes d'alternance travail-études.

Cette contribution s'inscrit dans l'initiative du gouvernement du Canada visant à soutenir les entreprises novatrices à forte capacité en propriété intellectuelle et à faire en sorte qu'elles se distinguent sur la scène internationale. Ranovus pourra ainsi accélérer sa création de propriété intellectuelle. En effet, son projet pourra mener à l'obtention de 40 nouveaux brevets.

« Les semi-conducteurs font partie de notre vie quotidienne. On les retrouve dans nos téléphones, nos voitures et nos électroménagers. Avec cet investissement, nous offrons notre soutien aux innovateurs canadiens, nous contribuons à la création d'emplois et de propriété intellectuelle, et nous favorisons la croissance du secteur des semi-conducteurs en vue d'améliorer la résilience de notre économie. Le Canada continuera de jouer un rôle de premier plan dans ce secteur à évolution rapide et il renforcera ainsi la chaîne d'approvisionnement nord-américaine. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le secteur canadien des semi-conducteurs joue un rôle déterminant dans le fonctionnement des technologies dont nous dépendons tous. L'investissement de 36 millions de dollars réalisé aujourd'hui dans Ranovus Inc. permettra au Canada de se tailler une place parmi les meneurs de la fabrication de semi-conducteurs et de la photonique sur silicium. »

- La secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse et députée de Kanata-Carleton, Jenna Sudds

« La puissance informatique alimentant les systèmes d'intelligence artificielle s'est multipliée par 300 000 au cours des cinq dernières années, selon une récente étude d'OpenAI. Afin de soutenir cette augmentation sans précédent, des milliers de puces informatiques doivent être interconnectées à l'aide d'immenses pipelines de données pour former des noeuds d'intelligence artificielle. En 2022, Ranovus a mis au point ODINMD, la puce interconnectée pour intelligence artificielle la plus rapide, la plus petite et à la plus faible consommation d'énergie au monde. Comparativement à sa principale puce concurrente, ODINMD consomme 75 % moins d'électricité et est 80 % plus petite. Cette puce sera graduellement mise en production au cours des neuf prochains mois et fournie à des entreprises américaines de premier rang. Nous consacrons 100 millions de dollars à l'expansion de notre plateforme interconnectée de prochaine génération pour l'intelligence artificielle, et nous sommes ravis d'obtenir un soutien continu du Fonds stratégique pour l'innovation pour maintenir le Canada à l'avant-plan de l'infrastructure de prochaine génération propre à l'intelligence artificielle. »

- Le président et chef de la direction de Ranovus Inc., Hamid Arabzadeh

Ranovus a été fondée en 2012 par un groupe d'experts chevronnés du secteur des technologies. L'entreprise, qui a son siège à Ottawa , en Ontario , se spécialise dans les technologies de prochaine génération servant dans les réseaux de communication internes des centres de données et offrant d'importantes économies en matière d'énergie et de coûts par rapport aux technologies traditionnelles.

, en , se spécialise dans les technologies de prochaine génération servant dans les réseaux de communication internes des centres de données et offrant d'importantes économies en matière d'énergie et de coûts par rapport aux technologies traditionnelles. Ce projet, qui fait fond sur des travaux précédemment financés par le Fonds stratégique pour l'innovation (FSI), vise la mise au point d'un capteur optique monopuce qui permettrait le remplacement des circuits électriques par des fibres optiques dans les serveurs à haute performance des centres de données. La conception par Ranovus de solutions de connectivité à faible consommation d'énergie permettra aux centres de données de répondre à la demande croissante d'applications d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique plus complexes en procurant d'importantes économies d'énergie et de coûts, en offrant des connexions plus rapides, et en réduisant la consommation d'énergie de 13,5 %.

Le FSI a octroyé des fonds à Ranovus pour la première fois en 2018. Une somme de 20 millions de dollars lui avait alors été allouée pour soutenir la mise au point et la construction de centres d'infrastructure des données de prochaine génération visant l'atténuation des répercussions du traitement des données sur l'environnement et permettant de doubler la capacité de ce type de centres.

Dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement a alloué 250 millions de dollars au FSI afin d'aider les entreprises et les industries riches en propriété intellectuelle les plus novatrices à surmonter la pandémie et à devenir des chefs de file sur la scène internationale.

En février 2022, le gouvernement du Canada a lancé le défi Approvisionnement en semi-conducteurs, qui est assorti d'une enveloppe de 150 millions de dollars du FSI, afin de soutenir la mise au point et la fabrication de semi-conducteurs au Canada.

La semaine dernière, le premier ministre Justin Trudeau et le président des États- Unis Joe Biden se sont entendus pour faciliter les investissements visant à établir des chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs solides et résilientes, ainsi que pour favoriser la mise en place d'un corridor transfrontalier de fabrication de semi-conducteurs. Le gouvernement du Canada a par ailleurs signé un protocole d'entente avec IBM pour accroître les activités canadiennes de l'entreprise visant la recherche-développement ainsi que le conditionnement avancé des semi-conducteurs.

