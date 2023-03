Soutien à la modernisation des centres d'urgence 9-1-1 - Le gouvernement du Québec répond à une demande de l'UMQ





MONTRÉAL, le 27 mars 2023 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) salue l'octroi d'un soutien financier de 45,5 millions de dollars sur trois ans à l'Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence 9-1-1 du Québec (Agence 9-1-1) pour accélérer la modernisation du réseau en vue du passage au 9-1-1 de prochaine génération (9-1-1 PG). L'annonce a eu lieu aujourd'hui dans le cadre d'une conférence de presse du ministre de la Sécurité publique, monsieur François Bonnardel.

« L'aide financière annoncée aujourd'hui tombe à point nommé et permettra de continuer de fournir des services d'urgence de qualité à la population sur l'ensemble du territoire québécois, tout en réduisant le fardeau financier des municipalités, de l'Agence 9-1-1 et des centres d'urgence. C'est une excellente nouvelle et nous remercions le ministre pour son ouverture et son écoute », a déclaré le président de la Commission de la sécurité publique de l'UMQ et maire de Shawinigan, monsieur Michel Angers.

Soulignons que ce soutien répond à une demande formulée par l'UMQ dans le cadre des récentes consultations prébudgétaires du ministère des Finances du Québec. Rappelons que le service 9-1-1 est financé par une taxe de 0,46 ¢/mois (soit 5,52 $/an) sur les comptes de services de téléphonie, qui n'a pas été indexée depuis 2016. Avec le déploiement des services de 9-1-1 PG dans les prochaines années, l'ajout d'équipements de communication et les besoins supplémentaires en main-d'oeuvre entraînent une pression à la hausse sur les coûts de gestion des centres d'urgence 9-1-1.

À propos de l'UMQ

