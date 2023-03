Association des femmes autochtones du Canada ? Disponibilité pour les médias - Budget de 2023





OTTAWA, 27 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des questions urgentes ayant un impact direct sur la vie et le bien-être des femmes autochtones avaient été exclues du budget fédéral de 2022. En sera-t-il de même cette année? L'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) espère que le budget de 2023 inclura les fonds nécessaires pour aborder ces questions cruciales, soit mettre fin au génocide des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées, la guérison et la création d'opportunités économiques.



La chef de la direction de l'AFAC, Lynne Groulx, sera à la disposition des médias qui pourront recueillir ses commentaires avant et après la publication du budget de 2023.

« Nos recommandations budgétaires s'appuient sur les principes de réconciliation et d'autonomisation, ainsi que sur l'engagement de permettre aux peuples autochtones d'occuper à part entière la place qui nous revient dans la société canadienne, notamment en exerçant différents rôles de direction dans divers secteurs et domaines d'activité. Nous espérons voir d'importants investissements dans les efforts de réconciliation qui auront un impact direct sur le bien-être des femmes autochtones », a déclaré Mme Groulx. « Il est particulièrement important de voir un nouveau financement pour le dossier des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées ? qui a été nettement laissé de côté dans le budget de 2022. »

À PROPOS DE L'AFAC

L'AFAC est un organisme autochtones national qui représente la voix politique des femmes, des filles et des personnes de diverses identités de genre autochtones au Canada, y compris les citoyennes des Premières Nations, avec ou sans statut ou émancipées, sur et hors réserve, ainsi que les Métisses et les Inuites. L'AFAC, un ensemble d'organisations de femmes autochtones des différentes régions du pays, a été fondée dans le but collectif d'améliorer, de promouvoir et de favoriser le bien?être social, économique, culturel et politique des femmes autochtones, dans leurs communautés respectives et dans les sociétés canadiennes.

