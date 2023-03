Les Marocains européens quittent la France et l'Espagne pour participer au concours d'Otr Elkalam à Riyad





RIYADH, Arabie Saoudite, 27 mars 2023 /PRNewswire/ -- Dans le cadre du concours international consacré à la récitation du Saint Coran et à l'adhan présenté par l'émission Otr Elkalam, l'une des initiatives de l'Autorité générale saoudienne du divertissement, le troisième épisode de l'émission a révélé la rivalité entre les Marocains européens dans la capitale saoudienne, Riyad, quant aux récitations humbles du Saint Coran reflétant les significations et une extrême précision. Dans la catégorie de la récitation, Ahmed Al-Hasnawi, de France, a affronté Mohammed Al-Habti, qui vit en Espagne, où il guide les prières dans une mosquée et enseigne le Saint Coran aux enfants.

M. Al-Habti, avec sa voix en accord avec les expressions et les versets coraniques, a été qualifié pour la prochaine étape au détriment de son rival M. Al-Hasnawi, qui avait participé à plusieurs compétitions locales et internationales de récitation du Coran dans de nombreux pays, y compris le Maroc et les Émirats arabes unis.

Rayan Hawsawi, un Nigérian résidant à La Mecque, a participé à la compétition. M. Hawsawi a une bonne voix et imite habilement les muazzins de la Grande Mosquée de La Mecque. Comme les autres concurrents, il rêve d'atteindre la finale. L'ingénieur électricien syrien Tariq Deeb a également participé à cette catégorie. M. Deeb a commencé à réaliser l'adhan dans certaines mosquées de son pays dès son plus jeune âge. Cependant, il a perdu contre son rival nigérian, M. Hawsawi, qui s'est qualifié pour la prochaine étape de la compétition.

Otr Elkalam est l'une des émissions de télévision les plus en vue du mois sacré du Ramadan. Elle combine les concours de récitation du Saint Coran et l'adhan. Il comprend également un jury composé d'une élite spécialisée dans la récitation et le maqamat (structures musicales).

Les épisodes du concours peuvent être regardés sur la chaîne YouTube de l'émission via le lien :

https://www.youtube.com/@OtrElkalam .

Il est diffusé quotidiennement sur MBC1 et la plateforme numérique Shahid. Le concours est le plus important en termes de nombre de participants et de prix qui totalisent 3,3 millions de dollars, soit le plus grand prix financier dans l'histoire des compétitions internationales de ce genre. Le lauréat de la meilleure récitation du Coran recevra une récompense de 800 000 $, tandis que le lauréat du meilleur adhan recevra la somme de 534 000 $.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2040541/Quran_and_Adhan_Competition.jpg

