L'ASFC rétablit les heures normales de service dans 42 points d'entrée au Canada





OTTAWA, ON, le 27 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, a annoncé qu'à compter de 00 h 01 (HE) le 31 mars 2023, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rétablit les heures de service opérationnel antérieures à la pandémie dans 39 points d'entrée terrestres et trois points d'entrée aériens. Cela comprend la réouverture saisonnière du point d'entrée de Chief Mountain et la réouverture du point d'entrée de Bloomfield à la suite de travaux d'infrastructure.

Cette annonce facilitera les déplacements à travers le Canada aux points d'entrée terrestres et aériens.

POINTS D'ENTRÉE TOUCHÉS PAR PROVINCE

Alberta : 4 points d'entrée terrestres et un aéroport

: 4 points d'entrée terrestres et un aéroport Colombie-Britannique : 3 points d'entrée terrestres

Manitoba : 13 points d'entrée terrestres et un aéroport

: 13 points d'entrée terrestres et un aéroport Nouveau-Brunswick : 3 points d'entrée terrestres

Québec : 7 points d'entrée terrestres

Saskatchewan : 9 points d'entrée terrestres et un aéroport

POINTS D'ENTRÉE TERRESTRES : NOUVELLES HEURES

Alberta

Carway

7 h à 23 h, 7 jours sur 7

Chief Mountain

9 h à 18 h (15 au 31 mai)

7 h à 22 h (1er juin à la fête du travail)

9 h à 18 h (après la fête du travail jusqu'au 30 septembre)

7 jours sur 7

Fermé (du 1er octobre au 14 mai)

Del Bonita

8 h à 21 h (1er juin au 15 septembre)

9 h à 18 h (16 septembre au 31 mai)

7 jours sur 7

Wild Horse

8 h à 21 h (15 mai au 30 septembre)

8 h à 17 h (1er octobre au 14 mai)

7 jours sur 7

Colombie-Britannique



Cascade

8 h à minuit, 7 jours sur 7

Nelway

8 h à 20 h, 7 jours sur 7

Rykerts

8 h à minuit (premier samedi de novembre au deuxième samedi de mars)

7 h à 23 h (deuxième dimanche de mars au premier dimanche de novembre)

7 jours sur 7

Manitoba

Cartwright

8 h à 21 h, 7 jours sur 7

Coulter

8 h à 21 h, 7 jours sur 7

Crystal City

9 h à 22 h, 7 jours sur 7

Goodlands

9 h à 22 h, 7 jours sur 7

Gretna

8 h à 22 h, 7 jours sur 7

Lena

8 h à 21 h, 7 jours sur 7

Lyleton

9 h à 22 h, 7 jours sur 7

Piney

9 h à 22 h, 7 jours sur 7

Snowflake

9 h à 22 h, 7 jours sur 7

South Junction

8 h à minuit, 7 jours sur 7

Tolstoi

8 h à 22 h, 7 jours sur 7

Windygates

9 h à 22 h, 7 jours sur 7

Winkler

8 h à 22 h, 7 jours sur 7

Nouveau-Brunswick

Bloomfield

9 h à 17 h (lundi au samedi, sauf les jours fériés*)

Fosterville

8 h à minuit (dernier lundi de mai au premier lundi de septembre)

8 h à 18 h (premier lundi de septembre au dernier lundi de mai)

7 jours sur 7

Gillespie Portage

7 h à 23 h, 7 jours sur 7

Québec

Chartierville

8 h à minuit, 7 jours sur 7

Frelighsburg

24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Hemmingford

24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Highwater

24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Lacolle Route 221

24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Stanstead (Route 143)

24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Trout River

24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Saskatchewan

Carievale

8 h à 21 h (deuxième dimanche de mars au premier samedi de novembre)

9 h à 22 h (reste de l'année)

7 jours sur 7

Climax

9 h à 18 h (deuxième dimanche de mars au 31 mai)

8 h à 21 h (1er juin au 15 septembre)

9 h à 18 h (16 septembre au premier samedi de novembre)

10 h à 19 h (premier dimanche de novembre au deuxième samedi de mars)

7 jours sur 7

Coronach

8h à 18 h (deuxième dimanche de mars au 31 mai)

8 h à 21 h (1er juin au 15 septembre)

8 h à 18 h (16 septembre au premier samedi de novembre)

9 h à 19 h (premier dimanche de novembre au deuxième samedi de mars)

7 jours sur 7

Estevan Highway

8 h à 21 h (deuxième dimanche de mars au premier samedi de novembre)

9 h à 22 h (reste de l'année)

7 jours sur 7

Monchy

9 h à 18 h (deuxième dimanche de mars au 31 mai)

8 h à 21 h (1er juin au 15 septembre)

9 h à 18 h (16 septembre au premier samedi de novembre)

10 h à 19 h (premier dimanche de novembre au deuxième samedi de mars)

7 jours sur 7

Northgate

8 h à 21 h (deuxième dimanche de mars au premier samedi de novembre)

9 h à 22 h (reste de l'année)

7 jours sur 7

Oungre

8 h à 21 h (deuxième dimanche de mars au premier samedi de novembre)

9 h à 22 h (reste de l'année)

7 jours sur 7

Regway

24 heures sur 24, 7 jours sur 7

West Poplar River

9 h à 18 h (deuxième dimanche de mars au 31 mai)

8 h à 21 h (1er juin au 15 septembre)

9 h à 18 h (16 septembre au premier samedi de novembre)

10 h à 19 h (premier dimanche de novembre au deuxième samedi de mars)

7 jours sur 7

AÉROPORTS : NOUVELLES HEURES

Alberta

Aéroport international Whetstone (Del Bonita)

Déclaration par téléphone

8 h à 21 h (1er juin au 15 septembre)

9 h à 18 h (16 septembre au 31 mai)

7 jours sur 7

Manitoba

Aéroport Pinecreek Border (Piney)

9 h à 22 h, 7 jours sur 7

Saskatchewan

Scobey Border Station Airport (Coronach)

8 h à 18 h (deuxième dimanche de mars au 31 mai)

8 h à 21 h (1er juin au 15 septembre)

8 h à 18 h (16 septembre au premier samedi de novembre)

9 h à 19 h (premier dimanche de novembre au deuxième samedi de mars)

7 jours sur 7

Ces heures reflètent les fuseaux horaires locaux.

Les voyageurs sont invités à :

Citations

« Les communautés frontalières de toutes les régions du Canada dépendent chaque jour des petits passages frontaliers. La prolongation des heures d'ouverture des points d'entrée tout au long de la frontière entre le Canada et les É.-U. permettra aux résidents locaux de tout faire plus facilement, qu'il s'agisse d'acheminer des marchandises vers les marchés ou de rendre visite à leurs amis et à leur famille. Les employés dévoués de l'Agence des services frontaliers du Canada constituent la première ligne de notre pays. Je tiens à les remercier de leur partenariat qui a permis de prolonger les heures d'ouverture de plus de 40 passages frontaliers. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

Liens connexes

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Communiqué envoyé le 27 mars 2023 à 11:00 et diffusé par :