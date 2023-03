Négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic - Le gouvernement du Québec dépose de nouvelles offres bonifiées





QUÉBEC, le 27 mars 2023 /CNW/ - En vue des défis importants que devra surmonter le personnel des réseaux de la santé et de l'éducation dans les prochains mois, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a déposé, aujourd'hui, une troisième offre gouvernementale, dans le but de régler rapidement le renouvellement des conventions collectives des employées et employés des secteurs public et parapublic.

« Il y a urgence d'agir, car l'été est une période critique dans le réseau de la santé et nous voulons être prêts pour la rentrée scolaire 2023. Ces offres bonifiées sont un signal clair aux syndicats que nous pouvons et voulons régler le plus vite possible afin de passer à l'action », a souligné la ministre.

L'offre gouvernementale contient plusieurs mesures, dont des hausses salariales importantes pour près de 50 % des employées et employés de l'État, soit :

les personnes qui gagnent moins de 52 000 $ par année, pour aider ces dernières à faire face à l'inflation;

les techniciennes et techniciens et les ressources professionnelles en début de carrière, notamment pour contrer le roulement de personnel;

les psychologues dans tous les secteurs, afin d'attirer cette expertise dans le réseau public.

Par ailleurs, un programme inédit de rétention volontaire de cinq ans est proposé. Il permettrait une hausse considérable de la rente de retraite et une importante réduction de la cotisation pour le personnel expérimenté qui souhaiterait continuer à travailler à temps complet afin de prêter main-forte aux réseaux.

De plus, le gouvernement propose une prolongation des primes qui doivent prendre fin le 30 mars prochain. Sur ce volet, une réévaluation de la situation sera effectuée, en juin prochain, selon l'avancement des négociations en cours.

« Nous souhaitons, toutes et tous, que le gouvernement soit un employeur de choix. Or, pour y arriver, nous devrons, ensemble, accélérer la cadence aux tables et participer activement au réaménagement de l'organisation du travail, un élément central de la ronde actuelle de négociations. J'espère donc obtenir un retour rapide et constructif de la part des syndicats sur ces propositions », a insisté Sonia LeBel.

Il faut rappeler que l'offre initiale, déposée en décembre dernier, ainsi que les solutions novatrices sur les priorités gouvernementales applicables rapidement, déposées en février, sont maintenues dans leur intégralité.

