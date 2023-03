BLUETTI dévoile son panneau solaire PV420 pour faciliter l'accès à l'énergie renouvelable





Au fil des ans, l'énergie solaire a gagné en popularité en raison de sa capacité à réduire le montant de la facture d'électricité, mais pas seulement : elle permet aussi au consommateur de contrôler en partie la façon dont l'électricité est générée et lui donne un moyen de ne pas subir les coupures de courant, tout en constituant une solution financièrement responsable. Dans ce contexte, BLUETTI est sur le point de commercialiser son nouveau panneau solaire PV420 en Europe et au Royaume-Uni, un lancement fort au sein de l'industrie de l'énergie solaire sur ce continent.

Le PV420 est le plus puissant des panneaux solaires jamais construits par BLUETTI. Il fournit une puissance étonnante allant jusqu'à 400 W et un taux de conversion maximal de 23,4 %. Ainsi, recharger une station électrique n'est plus nécessairement chronophage. Ce panneau est capable de capter environ 2 kWh d'énergie solaire en 6 heures d'ensoleillement, ce qui suffit à alimenter les appareils essentiels pendant plusieurs heures.

BLUETTI a doté le PV420 de cellules photovoltaïques monocristallines et d'un revêtement en ETFE multi-couches pour assurer une meilleure transmittance de la lumière, un rendement élevé et une longue durée de vie. La surface au revêtement ETFE possède un indice IP65 qui protège contre les aspersions d'eau, les rayures et la poussière, ce qui rend le panneau idéal pour les applications soumises à des conditions météorologiques même extrêmes.

Les facteurs susceptibles d'influencer l'absorption d'énergie solaire des panneaux sont nombreux. Parmi eux figurent l'intensité de l'ensoleillement, l'ombre, l'orientation des panneaux, etc. Le PV420 possède un pied facile à régler qui permet d'ajuster l'orientation de façon optimale afin de profiter au maximum de l'ensoleillement. Plus besoin de compter exclusivement sur le réseau d'alimentation pour charger la station électrique à la maison ou en déplacement.

Le PV420 est parfaitement compatible avec les stations électriques BLUETTI, notamment les modèles AC200P, AC200MAX, AC300, AC500, EB150, EB240, EP500 et EP500Pro, ainsi qu'avec les stations de constructeurs tiers disposant de connecteurs MC4 et une tension de sortie compatible avec le PV420.

Disponibilité

Le BLUETTI PV420 devrait arriver sur le marché européen en mars, à un prix de lancement de 899 ?, offre limitée dans le temps (du 12 au 29 mars).

À propos de BLUETTI

Depuis sa création, BLUETTI s'efforce de rester fidèle à un avenir durable en proposant des solutions de stockage d'énergie verte pour les applications intérieures comme extérieures, tout en offrant une expérience écologique exceptionnelle à tous les niveaux, pour nos maisons et pour la planète. BLUETTI est présente dans plus de 70 pays et jouit de la confiance de millions de clients à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez le site de BLUETTI à l'adresse https://www.bluettipower.eu/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 mars 2023 à 11:05 et diffusé par :