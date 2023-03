Les finalistes des prix En-Tête 2022 sont annoncés





LONDON, ON, le 27 mars 2023 /CNW/ - Les finalistes ont été choisis dans les deux catégories des prix En-Tête 2022 sur le reportage en santé mentale, offerts par le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme. Des jurys francophones indépendants sont chargés d'évaluer les reportages présentés par ces finalistes, afin de déterminer les gagnants et d'éventuelles mentions spéciales. Le gagnant de chacune des catégories recevra un prix de 1000$.

Voici les finalistes pour le prix En-Tête pour reportage en santé mentale au travail:

Les finalistes pour le prix En-Tête pour reportage en santé mentale chez les jeunes sont:

Ces huit finalistes ont été choisis parmi les 32 candidatures soumises cette année pour les prix En-Tête. Les noms des gagnants seront dévoilés en avril, et une remise de prix aura lieu ultérieurement à Montréal. Les principaux lauréats y seront interviewés sur leur travail, devant public, par le journaliste d'expérience Raymond Saint-Pierre, qui a été nommé Membre de l'Ordre du Canada l'an dernier pour son engagement à titre de journaliste et pour son travail exceptionnel en tant que correspondant à l'étranger. Il a joué un rôle important dans la présentation du guide du Forum En-Tête : Reportage et santé mentale aux journalistes québécois en 2014.

Le prix En-Tête pour le reportage portant sur la santé mentale des jeunes est soutenu financièrement par l'Association canadienne pour la santé mentale. Le prix pour le reportage portant sur la santé mentale au travail est soutenu financièrement par Stratégies en santé mentale au travail, une référence pour les journalistes, gracieuseté de la Canada Vie.

Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme est un organisme de bienfaisance dédié au bien-être physique et émotionnel des journalistes, de leur auditoire et de ceux qui font l'objet de leurs reportages. La Commission de la santé mentale du Canada soutient financièrement la publication des guides En-Tête et Mindset, bien que le Forum en demeure le seul responsable éditorial. Certaines activités du Forum, autre que ces prix, sont soutenues financièrement par le Globe and Mail, la Société Radio-Canada, CBC News, KFB Canada, ainsi que par des donateurs privés. Nous remercions CNW pour la publication de ce communiqué.

