De nouvelles données d'enquête révèlent qu'entre avril et août 2022, 98 % des adultes canadiens avaient développé des anticorps contre le SRAS-CoV-2





OTTAWA, ON, le 27 mars 2023 /CNW/ - Statistique Canada diffuse aujourd'hui les résultats du deuxième cycle de l'Enquête canadienne sur la santé et les anticorps contre la COVID-19 (ECSAC). L'enquête visait à fournir une mesure nationale représentative de la prévalence dans la population d'anticorps contre le SRAS-CoV-2, le virus à l'origine de la COVID-19. Entre avril et août 2022, 54 % des adultes canadiens, soit environ 16,4 millions de Canadiens, avaient des anticorps indiquant une infection antérieure au SRAS-CoV-2. Ce pourcentage est 20 fois plus élevé par rapport au pourcentage de 2,6 % observé au début de 2021. De plus, au même moment, 4 Canadiens sur 10 ne savaient pas qu'ils avaient déjà contracté la COVID-19.

Statistique Canada s'est associé à l'Agence de la santé publique du Canada et au Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 pour mener cette enquête afin de mieux comprendre la propagation et les répercussions à long terme de la COVID-19, y compris les symptômes à long terme à la suite d'une infection. L'ECSAC est la plus vaste étude nationale exhaustive menée sur les anticorps contre la COVID-19 chez les adultes canadiens. Les données sont fondées sur des échantillons des gouttes de sang séché et les résultats d'enquête ont été recueillis d'avril à août 2022.

Entre avril et août 2022, presque tous les adultes canadiens (98,1 %) avaient développé des anticorps contre le SRAS-CoV-2 à la suite de la vaccination, d'une infection antérieure ou des deux. L'enquête indique également que, même si les jeunes Canadiens étaient plus susceptibles d'avoir été infectés depuis le début de la pandémie, les Canadiens plus âgés vivant dans des logements privés étaient plus susceptibles de ne pas être au courant de leur infection. Les Canadiens racisés et non autochtones (60,1 %) étaient plus susceptibles d'avoir développé des anticorps à la suite d'une infection, comparativement aux Canadiens non racisés et non autochtones (51,8 %).

Dans les 10 provinces, plus de 100 000 Canadiens âgés de 18 ans et plus choisis au hasard ont reçu une invitation de Statistique Canada à participer à l'enquête. Les répondants ont reçu une trousse par la poste. Dans la trousse, un lien dirigeait les participants vers l'enquête en ligne comportant des questions relatives à leur état de santé général, à tout symptôme et à toute condition chronique, à leurs antécédents relatifs à la COVID-19 et aux symptômes connexes, à leur statut vaccinal, à l'accès au système de santé et à l'utilisation des médicaments.

En plus des invitations à répondre à l'enquête en ligne, les répondants ont reçu des trousses d'analyse de gouttes de sang séché contenant des instructions étape par étape pour le dépistage des anticorps contre la COVID-19, ainsi qu'une trousse de dépistage des infections par la salive pour les infections actuelles ou récentes. Les analyses de gouttes de sang séché ont servi à estimer le nombre d'adultes canadiens qui ont développé des anticorps contre le SRAS-CoV-2 à la suite de la vaccination ou d'une infection. Les répondants qui ont choisi d'effectuer les analyses de gouttes de sang séché ont reçu un rapport personnalisé de leurs résultats.

« Nous apprécions la participation des personnes qui ont pris part à cette enquête sur la COVID-19. Il est essentiel de mieux comprendre la COVID-19, y compris ses symptômes et ses effets à long terme, pour faire face à la pandémie et s'en remettre. Votre participation a fourni des informations importantes pour mieux comprendre l'étendue de la COVID-19 à travers le pays et aider à soutenir ceux qui éprouvent des symptômes à plus long terme. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé

« Ces résultats représentatifs à l'échelle nationale complètent les résultats de la modélisation de la séroprévalence d'anticorps réalisée par le Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 fondée sur plus de 20 études et constituent un ensemble de données supplémentaires important à intégrer à nos estimations mensuelles. Les données confirment également les conclusions selon lesquelles les Canadiens racisés sont plus touchés par la COVID-19 que les Canadiens non racisés, ce qui fait ressortir des problèmes systémiques qui doivent être réglés dès maintenant. »

Catherine Hankins, coprésidente, Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19

« Nous remercions les Canadiens de continuer à participer à cette enquête unique. Les résultats sont utilisés par nos partenaires, l'Agence de la santé publique du Canada, le Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19, ainsi que par les professionnels de la santé, les chercheurs et les décideurs politiques de tout le pays pour mieux comprendre les répercussions sociales, économiques et sanitaires de la COVID-19 sur le bien-être des Canadiens. »

Anil Arora, statisticien en chef du Canada

L'ECSAC (cycle 1) a commencé en 2020 et a révélé que peu de Canadiens avaient développé des anticorps contre le SRAS-CoV-2 au début de 2021.





a révélé que peu de Canadiens avaient développé des anticorps contre le SRAS-CoV-2 au début de 2021. Plus de 100 000 Canadiens âgés de 18 ans et plus dans les 10 provinces ont été sélectionnés au hasard pour créer un échantillon représentatif et veiller à ce que les résultats soient généralisables à la population adulte canadienne.





Le volet sur l'accès aux soins de santé de l'ECSAC (cycle 2) fournira de plus amples renseignements à ce sujet en mai 2023.





Une enquête de suivi de l'ECSAC (cycle 2) débutera au printemps 2023.

