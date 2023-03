La Banque Scotia fait un don de 1,4 million de dollars pour soutenir les étudiants autochtones et internationaux





Un nouvel investissement de 1,4 million de dollars de la Banque Scotia à la Campagne pour Concordia : Place à la nouvelle génération contribuera à la réussite des étudiantes et étudiants autochtones et internationaux en finançant le programme de transition autochtone Kaié:ri Nikawerà:ke et le programme C-RISE (Career Roadmap for International Student Excellence).

Le programme de transition autochtone Kaié:ri Nikawerà:ke ? dont le nom est tiré d'une expression de la langue Kanien'kéha qui signifie « les quatre vents » ou « les quatre directions » ? est destiné aux personnes autochtones membres d'une communauté des Premières Nations, métisse ou inuite établie au Canada qui ne répondent pas aux exigences habituelles d'admission dans un établissement d'enseignement postsecondaire.

Le programme C-RISE, qui offre diverses ressources par l'intermédiaire du Service de gestion de carrière de l'École de gestion John-Molson, est une plateforme visant à aider les étudiantes et étudiants étrangers à entreprendre une carrière fructueuse au Canada après l'obtention de leur diplôme.

« La diversité de notre population étudiante et notre engagement à offrir un enseignement accessible et inclusif sont des caractéristiques essentielles de notre université nouvelle génération où l'innovation a une place de choix, souligne Graham Carr, recteur et vice-chancelier de Concordia. Ce généreux don de la Banque Scotia est à l'image de nos valeurs et nous permet d'ouvrir deux stimulantes nouvelles avenues vers la réussite pour nos étudiantes et étudiants. »

« Le programme de transition autochtone Kaié:ri Nikawerà:ke s'inscrit parfaitement dans les objectifs de notre plan d'action sur les directions autochtones, dont le but est de permettre aux étudiants autochtones de réaliser leur potentiel dans le cadre de la formation universitaire, poursuit Graham Carr. De même, le programme C-RISE est conçu pour répondre aux besoins particuliers des étudiants étrangers, qui représentent près de 25 pour cent de nos inscriptions, et pour leur donner les moyens d'enrichir encore davantage Concordia, le Québec et le Canada. »

« Le soutien que l'on apporte aux jeunes pour qu'ils puissent profiter pleinement de l'enseignement postsecondaire est essentiel pour les aider à prendre leur place et à progresser », affirme Maria Mangiocavallo, vice-présidente régionale et chef des services aux entreprises du Québec à la Banque Scotia. « Dans le cadre de notre initiative ScotiaINSPIRE, nous sommes fiers de faire équipe avec l'Université Concordia dans le but d'aider les étudiantes et étudiants à surmonter les obstacles à l'obtention d'un diplôme et de leur offrir un soutien déterminant qui leur permettra d'entreprendre un parcours professionnel et de faire des projets d'avenir. »

Conçu par le Bureau des directions autochtones et soutenu par le Centre de réussite universitaire et le Centre étudiant Otsenhákta, le programme de transition autochtone accueillera, à compter du trimestre d'automne 2023, des étudiantes et étudiants qui souhaitent obtenir un baccalauréat en génie. D'autres disciplines seront bientôt offertes.

La création du programme est l'une des actions recommandées dans le plan d'action sur les directions autochtones de Concordia, qui énonce une série de mesures concrètes à prendre en vue de décoloniser et d'autochtoniser l'Université.

Manon Tremblay, B.A. 2003, directrice principale des directions autochtones, souligne qu'un des principaux objectifs du plan d'action est d'éliminer les obstacles à l'éducation postsecondaire auxquels font face les élèves autochtones. « C'est l'un des besoins les plus pressants que nous avons constatés, précise-t-elle. Dans nos communautés autochtones, de nombreuses personnes qui pourraient continuer à étudier n'ont tout simplement pas accès aux cours préalables requis pour être admises aux programmes de STIM. C'est cette lacune que nous voulons corriger grâce à ce programme. »

Louise Anne Côté, directrice du Service de gestion de carrière de l'École John-Molson, affirme que le programme C-RISE a également été mis sur pied pour répondre à un besoin criant.

« Les étudiantes et étudiants de l'étranger sont une composante très importante de notre communauté universitaire, fait valoir Louise Anne Côté. Ils ont souvent besoin d'un soutien particulier pour s'acclimater à une ville et à un pays qui sont nouveaux pour eux, et pour se préparer à réaliser leurs projets de vie au lendemain de l'obtention de leur diplôme. C'est là qu'un programme comme C-RISE prend tout son sens. Grâce à des séminaires, à des ateliers et à des programmes de mentorat, nous cherchons à leur fournir des outils qui leur permettront de s'épanouir sur le plan professionnel ici, au Canada. »

Paul Chesser, B.A. 1994, Dipl. 2e cycle 1997, vice-recteur à l'avancement de l'Université, fait remarquer que plus de 500 personnes diplômées de Concordia sont employées à la Banque Scotia. « Nous sommes extrêmement reconnaissants de ce don majeur versé par la Banque Scotia à la Campagne pour Concordia, dans le but de soutenir deux programmes qui sont appelés à entraîner des changements durables dans la vie de nos étudiants autochtones et étrangers. »

