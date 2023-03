Les gouvernements du Canada et de l'Ontario appuient VueReal, une entreprise de technologies propres qui développe des solutions pour réduire la consommation énergétique





Ces investissements soutiendront cette entreprise canadienne de technologies propres qui aidera le Canada à atteindre ses objectifs en matière de climat

OTTAWA, ON, le 27 mars 2023 /CNW/ - Les entreprises canadiennes de technologies propres font des progrès énormes dans la mise au point et la commercialisation de solutions novatrices pour répondre aux défis environnementaux les plus urgents de la planète, notamment les changements climatiques, la prévention de la pollution, l'approvisionnement en eau et la gestion des déchets. Le gouvernement du Canada continue de former des partenariats et de stimuler l'innovation, afin de faire du Canada un chef de file dans les secteurs en croissance des technologies propres et de l'économie durable à faibles émissions de carbone.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une somme de 8,5 millions de dollars à VueReal (anglais) par l'entremise de Technologies du développement durable Canada (TDDC). De plus, le gouvernement de l'Ontario versera à VueReal une somme de 2 millions de dollars par l'intermédiaire d'Investissements Ontario. Ces fonds s'ajoutent à un investissement de 40 millions de dollars réalisé par l'entreprise dans l'augmentation de sa capacité de production et l'amélioration de ses procédés de fabrication, ce qui lui permettra d'étendre ses activités.

Ce deuxième investissement de TDDC dans VueReal s'inscrit dans le cadre d'une collaboration continue qui permet à l'entreprise de créer des écrans à microDEL haute luminosité. Ces écrans consomment 3,5 fois moins d'énergie tout en produisant cinq fois plus de lumière qu'un écran à cristaux liquides ou à DELO de même taille. Le projet financé par TDDC améliorera la capacité de l'entreprise pour mettre au point des prototypes destinés à diverses applications dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et du verre intelligent.

Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour soutenir les technologies propres et pour aider à poser les jalons d'un Canada plus fort, plus vert et plus durable. Le gouvernement du Canada et TDDC se sont engagés non seulement à protéger notre environnement et à soutenir nos objectifs ambitieux en matière de climat, mais aussi à faire croître notre économie et à susciter des opportunités pour tous les Canadiens; et les investissements consentis, comme celui d'aujourd'hui, en sont la preuve.

« Il faut prendre des mesures ambitieuses pour lutter contre les changements climatiques et appuyer nos entrepreneurs du secteur des technologies propres comme VueReal. C'est grâce à des investissements comme aujourd'hui qu'ils pourront faire de leur vision une réalité. Notre gouvernement est fier d'épauler ces entreprises pionnières qui stimulent l'innovation et se démarquent en tant que leaders dans le domaine des technologies propres à l'échelle internationale. Nous continuerons de soutenir nos entreprises qui font croître l'économie et qui créent des emplois bien rémunérés dans leur secteur. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« L'investissement de VueReal est un vote de confiance dans la main-d'oeuvre de classe mondiale et le secteur de la fabrication avancée de l'Ontario. Nous bâtissons l'Ontario en travaillant en étroite collaboration avec des entreprises comme VueReal pour créer davantage de possibilités pour les travailleurs d'aujourd'hui et pour les générations à venir. Merci à VueReal d'avoir choisi l'Ontario. »

- Le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, l'honorable Vic Fedeli

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des entreprises novatrices de technologies propres, comme VueReal, qui s'emploient à transformer le monde et à trouver des solutions aux défis les plus pressants. Lorsque nous investissons dans les technologies propres, nous renforçons l'économie et nous nous assurons un avenir durable. Bravo à l'équipe de VueReal, qui reçoit ce soutien aujourd'hui. »

- La députée de Waterloo, l'honorable Bardish Chagger

« L'investissement de VueReal, de notre gouvernement provincial et du gouvernement fédéral est la preuve de la confiance que les gens ont dans l'avenir de notre communauté. C'est une autre raison pour laquelle les gens et les entreprises viennent dans la région de Waterloo pour profiter de la main-d'oeuvre qualifiée et des quartiers dynamiques en pleine croissance. Notre gouvernement est fier de jouer un rôle dans ce partenariat. »

-- Jess Dixon, député provincial de Kitchener-Sud--Hespeler

« Les entreprises technologiques locales comme VueReal sont essentielles à l'économie de la région de Waterloo, et l'Ontario est fier de s'associer à elles pour les aider à étendre leurs activités. Il s'agira d'emplois de haute technologie, très bien rémunérés, qui renforceront notre communauté aujourd'hui et à l'avenir. »

-- Mike Harris, député provincial de Kitchener--Conestoga

« L'investissement de VueReal est une bonne nouvelle pour l'économie locale et témoigne de son engagement à faire progresser la technologie en Ontario. La création de 75 nouveaux emplois bien rémunérés est une bonne nouvelle pour les demandeurs d'emploi qui espèrent travailler et élever leur famille dans la région de Waterloo. Merci à l'équipe de VueReal. »

-- Brian Riddell, député provincial de Cambridge

« Quiconque a déjà utilisé un téléphone intelligent en plein soleil saura apprécier l'innovation que met au point VueReal. Sa technologie à microDEL améliorera la luminosité et l'efficacité énergétique des écrans. Et grâce à elle, moins de déchets seront générés lors du processus de production. À Technologies du développement durable Canada, nous sommes fiers de soutenir VueReal dans le développement de prototypes qui pourront notamment être utilisés dans les écrans d'affichage se trouvant dans les véhicules automobiles. »

- La présidente-directrice générale de Technologies du développement durable Canada, Leah Lawrence

« Investissements Ontario est fier de soutenir une entreprise canadienne qui a innové une technologie à microDEL de classe mondiale ici même, à Waterloo, en Ontario. Notre objectif est de renforcer la chaîne d'approvisionnement de la fabrication et d'accélérer le soutien financier à des entreprises comme VueReal qui peuvent stimuler une croissance rapide et être concurrentielles sur un marché hyperconcurrentiel. »

- Le directeur général d'Investissements Ontario, Trevor Dauphinee

« Les grandes universités du Canada, y compris l'université de Waterloo, combinées aux fonds de recherche du gouvernement, en font un lieu privilégié pour le développement de technologies de pointe et durables. VueReal a tiré parti de cet écosystème pour développer ses technologies d'impression microSolid, qui permettent de créer des surfaces intelligentes pour les écrans et les applications de capteurs de la prochaine génération. De plus, une récente collaboration entre VueReal, TDDC et Invest Ontario sur un projet d'une valeur d'environ 40 millions de dollars met en évidence le potentiel de mise à l'échelle de ces technologies en vue d'une production à grande échelle dans la région de Waterloo et en Ontario. Ces technologies innovantes jouent un rôle important dans la création d'emplois dans l'économie moderne d'aujourd'hui et revêtent une importance stratégique pour de nombreuses industries, telles que l'électronique grand public, les soins de santé, la médecine, la sécurité, l'automobile, l'aérospatiale et bien d'autres encore. Nous sommes fiers de produire ces technologies et produits de pointe à Waterloo, en Ontario. »

- Le PDG et fondateur de VueReal, Reza Chaji

En décembre 2020, le gouvernement du Canada a publié Un environnement sain et une économie saine , le plan climatique renforcé du Canada, qui majore le soutien consenti à Technologies du développement durable Canada (TDDC) de 750 millions de dollars sur cinq ans. Il s'agit de l'investissement ponctuel le plus important du gouvernement du Canada dans TDDC.

, le plan climatique renforcé du Canada, qui majore le soutien consenti à Technologies du développement durable Canada (TDDC) de 750 millions de dollars sur cinq ans. Il s'agit de l'investissement ponctuel le plus important du gouvernement du Canada dans TDDC. Depuis sa création en 2001, TDDC a investi plus de 1,58 milliard de dollars dans plus de 500 entreprises qui ont collectivement produit des revenus annuels de 3,1 milliards de dollars, créé 20 942 emplois, commercialisé 194 nouvelles technologies et réduit les émissions annuelles de gaz à effet de serre à hauteur de 22,6 mégatonnes de CO 2 , ce qui équivaut à retirer près de 7 millions de voitures de la route par année.

, ce qui équivaut à retirer près de 7 millions de voitures de la route par année. En 2021, la contribution des entreprises de technologies propres à l'économie canadienne s'élevait à plus de 28,2 milliards de dollars, et leurs exportations de biens et de services, à 9,2 milliards de dollars.

En 2021, le secteur canadien des technologies propres comptait plus de 188 000 employés dans des postes gratifiants et bien rémunérés.

Les femmes représentent une proportion de 41 % de l'effectif du secteur des technologies propres, et en moyenne, les employés de ce secteur sont mieux payés que ceux des autres secteurs au Canada.

Le Canada joue un rôle de leadership dans le domaine des technologies propres, et cela ne passe pas inaperçu dans le reste du monde : 13 entreprises canadiennes, dont 10 ont été financées par TDDC, se sont classées au palmarès Global Cleantech 100 (anglais) de 2022.

