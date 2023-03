Ecoppia étend sa présence mondiale avec 4 nouveaux projets en Espagne et au Chili avec Matrix Renewables





Ecoppia, le leader mondial des solutions de nettoyage robotiques, a annoncé un accord pour déployer ses solutions robotiques dans 4 projets développés par Matrix Renewables, la plateforme mondiale d'énergie renouvelable soutenue par TPG Rise. Cette collaboration sera le premier projet d'Ecoppia en Espagne.

Ecoppia déploiera deux modèles robotiques sur ces sites photovoltaïques : l'Ecoppia H4 et l'Ecoppia T4. Les deux robots sont sans eau et effectuent un nettoyage très efficace tout en étant totalement sécurisés sur les modules et la structure. Ecoppia assurera également l'O&M (operations and maintenance) de la flotte de robots pour la durée de vie des projets. Le chiffre d'affaires total attendu de ces projets sur toute leur durée de vie est estimé à environ 13 M$ USD, dont 3,9 M$ à la livraison et à l'installation des systèmes.

Cette annonce fait suite à l'annonce récente par Ecoppia d'un projet de 181,25 MWac au Chili avec l'acteur mondial ENGIE, qui devrait rapporter jusqu'à 7,2 M$ de chiffre d'affaires total.

« La collaboration avec Matrix Renewables témoigne de la robustesse de la technologie d'Ecoppia et de la réputation qu'Ecoppia s'est forgée dans l'industrie depuis plus d'une décennie », déclare Jean Scemama, PDG d'Ecoppia. « Le fait que Matrix Renewables ait choisi d'adopter des technologies de pointe pour optimiser les performances du solaire photovoltaïque prouve son leadership sur le marché. Nous sommes fiers de renforcer notre présence au Chili et très enthousiastes à l'idée de proposer nos solutions sur un marché espagnol en pleine croissance. »

À propos d'Ecoppia

Depuis plus d'une décennie, Ecoppia est le leader mondial des solutions de nettoyage robotiques pour le photovoltaïque. Avec leur plateforme cloud et leur suite de solutions avancées, les robots entièrement autonomes d'Ecoppia optimisent de manière rentable les performances des sites photovoltaïques commerciaux. Gérée et contrôlée à distance, la plateforme Ecoppia permet aux sites solaires de maintenir des performances de pointe avec un minimum de coûts et d'intervention humaine. La société est cotée en bourse et dispose de bureaux en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique latine.

Ecoppia en chiffres

+ 3 900 MW de projets

+ 16 650 MW d'accords signés

+ 35 projets à grande échelle sur 4 continents

+ 9 milliards de panneaux nettoyés

