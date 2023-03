Dévoilement des finalistes de la 13e édition annuelle du Prix de photographie Banque Scotia





TORONTO, le 27 mars 2023 /CNW/ - Trois artistes canadiens sont les grands finalistes du Prix de photographie Banque Scotia 2023. Ce prix, qui en est à sa 13e édition cette année, est le plus grand et le plus prestigieux prix de photographie au Canada, décerné par des pairs. Il vise à saluer la vision créative et les réalisations de certains des photographes contemporains les plus talentueux au pays.

Les grands finalistes de l'édition 2023 sont les suivants :

Sandra Brewster , Toronto ( Ontario )

, ( ) Chris Curreri , Toronto ( Ontario )

, ( ) Ken Lum , Vancouver (Colombie-Britannique)

«?Bravo aux trois artistes qui sont nommés grands finalistes du Prix de photographie Banque Scotia de cette année, souligne Laura Curtis Ferrera, chef du marketing à la Banque Scotia. La Banque Scotia poursuit sa longue tradition visant à soutenir l'art au Canada parce qu'elle croit en son pouvoir et à la façon dont il inspire et enrichit les communautés où nous vivons et travaillons. Les finalistes de cette année représentent un groupe impressionnant et inspirant d'artistes de partout au pays et j'ai bien hâte de célébrer leur travail.?»

En 2010, la Banque Scotia a créé, avec Edward Burtynsky, le Prix de photographie Banque Scotia pour approfondir son engagement sur le plan artistique et pour saluer la vision créative et les réalisations des photographes les plus talentueux au Canada. Treize ans plus tard, le Prix continue de mettre les Canadiens en contact avec l'art photographique et de jouer un rôle important dans la progression de la carrière artistique du lauréat.

«?Le Prix de photographie Banque Scotia, qui existe depuis maintenant treize ans, continue de souligner la force de la photographie comme médium artistique au Canada et, grâce à la publication du livre de Steidl, le porte sur la scène internationale, explique Edward Burtynsky, président du jury du Prix de photographie Banque Scotia. Les finalistes de cette année incarnent une perspective, une innovation et une créativité exceptionnelles dans le domaine de la photographie. Nous sommes ravis de récompenser chacun de ces talentueux artistes canadiens?».

Les finalistes de cette année ont été sélectionnés à partir d'une liste de huit artistes, où nous retrouvions :

Lorna Bauer

Krista Bell Stewart

Genevieve Cadieux

Rosalie Favell

Ned Pratt

Le lauréat du Prix de photographie Banque Scotia 2023 sera dévoilé le 4 mai 2023. Il recevra une bourse de 50?000 $, fera une exposition solo durant le festival de photographie CONTACT de la Banque Scotia de 2024 et verra un recueil de ses oeuvres distribué dans le monde entier par Steidl, éditeur de renommée internationale. Les trois finalistes recevront chacun une bourse de 10?000 $.

Le lauréat du Prix de photographie Banque Scotia 2023 est sélectionné par un jury composé de sommités du milieu canadien des arts. Le jury de cette année comprend :

Edward Burtynsky, artiste, président du jury

Stéphane Aquin, directeur du Musée des beaux-arts de Montréal

Kenneth Montague , collectionneur et conservateur

, collectionneur et conservateur Gaëlle Morel, conservatrice au Toronto Image Centre (TIC)

Les oeuvres de la gagnante du Prix de photographie Banque Scotia 2022, Jin-me Yoon, seront en vedette lors d'une exposition solo au Toronto Image Centre durant le Festival de photo CONTACT Banque Scotia 2023 qui se tiendra en mai 2023.

Pour en savoir plus sur le Prix photographie Banque Scotia, visitez le site Web https://www.scotiabankphotoaward.com/fr/prix-de-photographie-banque-scotia.html.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, «?pour l'avenir de tous?», elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2023, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90?000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1?300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

