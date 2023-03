Mystifly conclut un financement de huit millions de dollars en pré-série B





SINGAPOUR, 27 mars 2023 /PRNewswire/ -- Mystifly, un important fournisseur de logiciel SaaS et de marchés verticaux pour l'industrie du transport aérien basé à Singapour, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un financement en pré-série B avec CSVP (Cornerstone Venture Partners), portant le total de ce cycle à huit millions de dollars combinés avec, entre autres, des investissements antérieurs de RSI Fund I. LLC (une filiale de Recruit Co. Ltd.) et Jenfi & Crusade Partners.

La plateforme de marché SaaS innovante de Mystifly est la première API pour tous les acteurs de la chaîne de valeur de la distribution de voyages. Elle permet aux agences de voyage en ligne (OTA) et aux intermédiaires de voyage d'accéder à un vaste inventaire de tarifs aériens (avec ou sans accords commerciaux avec les compagnies aériennes) comprenant des transporteurs à bas prix (LCC), les nouvelles capacités de distribution (NDC) et les systèmes de distribution mondiaux (GDS), tout en offrant aux compagnies aériennes une plate-forme alternative de distribution, de rapprochement et de règlement des paiements. Plus de 20 millions de réservations de billets d'avion ont été réalisées et payées sur la plateforme.

La plateforme permet à ses clients B2B de proposer des voyages personnalisés en modifiant les paramètres compétitifs bien au-delà du prix, créant ainsi une expérience de vente de billets d'avion transformatrice du secteur pour les voyageurs. L'achat fondé sur les attributs aide les compagnies aériennes à mieux se positionner et permet aux clients de prendre des décisions plus éclairées. Mystifly ouvre également la voie à la démocratisation des ventes de voyages aériens en permettant à n'importe quelle entreprise de construire une intégration de « voyage embarqué » pour son public captif.

« Nous sommes heureux d'accueillir CSVP en tant qu'investisseur aux côtés de nos investisseurs précédents, RSI et Jenfi & Crusade Partners, alors que nous élargissons la portée de Mystifly. La pandémie nous a rendus plus résilients, et notre investissement dans une plateforme de recherche, de services et de paiements multi-sources a abouti à une plateforme de voyage aérien en auto-apprentissage au niveau de l'entreprise pour les compagnies aériennes et les intermédiaires de voyage. Nous avons reconstruit la tuyauterie numérique pour les compagnies aériennes et les intermédiaires, leur permettant de s'adapter au monde actuel du commerce électronique. », a déclaré Rajeev Kumar, fondateur et PDG de Mystifly. Cet investissement permettra d'accélérer la croissance des capacités de données et de technologie de Mystifly et d'élargir son empreinte mondiale, sa distribution et ses offres de produits.

Avec ce financement en pré-série B, Mystifly prévoit d'étendre la portée commerciale de ses produits et services SaaS. La société est positionnée pour la croissance et se réjouit à l'idée de proposer encore plus de valeur à ses clients et partenaires. L'équipe de direction comprend les cofondateurs Rajeev Kumar et Bharat Goyal.

Mystifly, fondée à Bangalore, est basée à Singapour depuis 2015 et possède une équipe grandissante comptant plus de 250 personnes. Les clients internationaux de l'entreprise comprennent des noms tels que Priceline, American Express Leisure Travel, JPMorgan Chase, Travel Perk, Kiwi, MakeMyTrip, Paytm, Agoda, EaseMyTrip, Arrivia, et bien d'autres.

Nanika Kakkar, la directrice des investissements pour CSVP Fund, a déclaré : « Nous avons observé des transformations technologiques dans de nombreux secteurs au cours de la dernière décennie, sauf pour l'industrie du voyage. Aujourd'hui, celle-ci est prête à être bouleversée, car le transport aérien devient de plus en plus omniprésent. Les consommateurs recherchent des solutions personnalisées spécifiques. Mystifly est à la tête de ce changement, et permet aux intermédiaires d'être les premiers à utiliser le numérique tout en proposant des attributs améliorés pour faciliter la prise de décision des consommateurs. L'entreprise a élaboré diverses solutions pour de multiples parties prenantes tout au long de la pandémie, prouvant qu'elle était une entreprise anti-fragile bien placée pour se développer à partir de ce moment. Nous croyons véritablement au potentiel de la plateforme et nous sommes ravis à l'idée de participer à sa croissance avec Rajeev et Bharat. »

À propos de CSVP

Cornerstone Venture Partners Fund (CSVP Fund) est le fonds SaaS d'entreprise pionnier en Inde, qui investit dans des produits SaaS hautement évolutifs ayant le potentiel de transformer les entreprises. Il s'agit d'investissements permettant d'avoir un impact significatif sur les entreprises à l'échelle mondiale. Ces entreprises possèdent une forte intensité capitalistique et une haute résistance aux chocs macroéconomiques. Ils s'appuient sur des modèles de revenus récurrents qui permettent de fidéliser les clients et d'améliorer la valeur ajoutée qu'ils en retirent. Les investissements sont réalisés dans des entreprises de logiciels s'adressant aux utilisateurs d'entreprises dans les services financiers, la vente, la logistique, les soins de santé et certaines opportunités sectorielles.

À propos de Mystifly

Mystifly, fondée en 2009 et basée à Singapour, est un leader mondial du SaaS B2B vertical dans le domaine de la vente de billets d'avion, dont l'objectif est d'apporter une différence positive dans l'expérience que ses clients intermédiaires de voyage offrent à leurs voyageurs finaux. La société propose des achats multi-sources qui unifient les offres des compagnies aériennes, la gestion des commandes et les paiements sur une plateforme unique permettant la découverte des offres, la gestion des commandes de billets, les ventes accessoires, les services post-réservation et les paiements pour plus de 700 compagnies aériennes, dont plus de 200 compagnies aériennes à bas prix, des compagnies aériennes passant à la nouvelle distribution et des compagnies aériennes traditionnelles à service complet. Mystifly est le nouveau système d'exploitation pour les entreprises existantes ou nouvelles souhaitant démarrer ou développer leur entreprise de voyage à l'échelle mondiale. La gamme de produits proposée par Mystifly permet à plus de 3 000 clients de s'épanouir à l'échelle mondiale avec des bureaux à Singapour, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Inde.

Elle compte parmi ses clients des agences de voyage en ligne, des programmes de fidélité, des plateformes de commerce électronique, des fintechs, des sociétés de gestion de voyage, des agences de voyage, des entreprises de conciergerie, des grossistes et des agrégateurs. Certifiée par l'IATA en tant qu'agrégateur de l'indice de maturité de la vente au détail des compagnies aériennes, Mystifly offre une plateforme SaaS d'auto-apprentissage multi-sources qui combine des piles technologiques à faible coût, de distribution GDS traditionnelle et d'alignement NDC pour les entreprises de toutes tailles.

La plateforme de paiement de l'entreprise, MystiPay, a remporté le prix du meilleur nouveau programme de voyage B2B lors du Discover & Diners Global Commercial Payments Summit en mars 2023, et est également lauréate du prix WTA World's Leading Consolidator pour sa plateforme de marché ASRHub en 2019, 2018, 2017, 2016 et 2015. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://mystifly.com/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2038945/Mystifly_Founders.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2038944/Mystifly_Logo.jpg

