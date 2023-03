Plus important événement d'Asie consacré aux biotechnologies, BIO KOREA 2023 se tiendra du 10 au 12 mai à Séoul





BIO KOREA 2023, le principal événement en Corée consacré aux biotechnologies représentant l'Asie, se tiendra du 10 au 12 mai au COEX (Hall C) à Séoul.

En tant qu'événement international organisé au niveau national, BIO KOREA est organisé conjointement par la province de Chungcheongbuk-do (Gouverneur : Young-hwan Kim) et l'Institut coréen pour le développement de l'industrie de la santé (Président : Soon-do Cha) et sponsorisé par le Ministère de la santé et du bien-être et le Ministère du commerce, de l'industrie et de l'énergie. Organisé chaque année depuis 2006, il en est à sa 18e édition.

Sur le thème de "Connected era, Leaping towards Next Level", l'événement de cette année comportera divers programmes comme des conférences, des partenariats commerciaux, des expositions, un salon de l'investissement et plus encore.

Les conférences consisteront en des présentations et discussions d'experts nationaux et étrangers mettant l'accent sur de futures innovations comme la mise au point de médicaments grâce à l'IA, les mégadonnées sur les soins de santé, les essais cliniques virtuels et la transformation numérique dans cette ère post-pandémie de Covid. Les partenariats commerciaux sont fournis avec des connexions en ligne et hors ligne pour présenter la technologie et discuter de recherche.

Des expositions seront organisées pour promouvoir les activités d'entreprises liées aux derniers produits et technologies dans le domaine des biotechnologies, tandis que le salon de l'investissement sera organisé sous la forme d'une séance de présentation visant à promouvoir l'investissement domestique et étranger et à renforcer l'expansion mondiale.

En 2022, lors de sa 17e édition, un total de 22 401 personnes et 624 entreprises de 52 pays ont participé, fournissant un lieu pour des échanges commerciaux actifs. En particulier, 305 sociétés de 10 pays, dont l'Australie, le Canada, Israël et la Turquie, ont installé des salles d'exposition et participé à l'événement.

Un officiel de l'événement a déclaré : « BIO KOREA est un événement international dans lequel des questions d'actualité et des technologies de pointe peuvent être partagées, avec des demandes de renseignements qui continuent d'arriver », ajoutant : « Nous préparons divers programmes dans lesquels les entreprises peuvent parvenir à des résultats concrets et nous espérons un intérêt et une participation actifs des entreprises de biotechnologie aussi bien domestiques qu'étrangères. »

Les sociétés ou visiteurs souhaitant participer à l'événement peuvent entrer en contact via le site Internet de BIO KOREA (www.biokorea.org) ou le bureau de BIO KOREA (+82-1661-0810).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 mars 2023 à 08:10 et diffusé par :