Création du premier paysage humanisé au Québec : Québec réitère son engagement envers la Ville de Montréal

Montréal, le 27 mars 2023 /CNW/ - Québec réitère son engagement à appuyer la Ville de Montréal pour assurer une gestion efficace du paysage humanisé projeté de L'Île-Bizard. Pour ce faire, il lui octroie une subvention de 125 000 $ afin de la soutenir dans la mise en oeuvre du plan de conservation de ce territoire unique. Officiellement désigné depuis le 30 septembre 2021, il s'agit du premier paysage humanisé au Québec.

C'est ce qu'a annoncé ce lundi le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

La somme octroyée par le gouvernement du Québec contribuera au respect des engagements prévus dans le plan de conservation du territoire. Elle permettra notamment la mise en place d'un mécanisme de gouvernance, d'information, de concertation et de coordination. Un suivi des objectifs de conservation, de la biodiversité et de l'état des milieux naturels, basé sur des cibles et des indicateurs, est également prévu, tout comme la promotion des aires protégées et celle de l'importance de l'utilisation durable des ressources naturelles.

Un paysage humanisé est une aire protégée sur un territoire habité et modifié par l'activité humaine, mais qui demeure en harmonie avec la nature. Il permet la conservation de la biodiversité, des paysages et des valeurs culturelles. D'une superficie de 18 km2, le paysage humanisé projeté de L'Île-Bizard couvre la partie ouest de l'île Bizard et une partie de la rivière des Prairies et du lac des Deux Montagnes.

Le paysage humanisé est mis en place pour favoriser les activités agricoles, économiques et récréatives sur le territoire protégé, dans le respect du plan de conservation.

Citations :

« Le paysage humanisé projeté de L'Île-Bizard, qui est le premier paysage humanisé désigné au Québec, permet de préserver les services écologiques d'importance qui sont rendus par la biodiversité sur ce territoire et qui contribuent au maintien de la santé de la population montréalaise. Il favorise également l'adaptation aux changements climatiques en augmentant la résilience du territoire, pour le bien-être de la collectivité. C'est pourquoi nous continuons de travailler étroitement avec la Ville de Montréal pour atteindre les objectifs prévus dans son plan de conservation. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Le partenariat entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal pour la gestion efficace du paysage humanisé projeté de L'Île-Bizard bénéficie à tous les citoyens de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève. La subvention reçue nous permettra de continuer à travailler ensemble, main dans la main, pour respecter les engagements prévus dans le plan de conservation de cette aire protégée et pour mettre en valeur ce territoire. »

Stéphane Côté, maire de l'arrondissement L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève

Faits saillants :

Le territoire du paysage humanisé projeté de L'Île-Bizard se distingue par son paysage de bocage, constitué de champs entourés de haies arborescentes et de murets de pierre qui créent une mosaïque d'habitats favorables à la biodiversité et assurent une connectivité écologique dans l'ouest de la région métropolitaine.

Ce projet est issu de demandes citoyennes et appuyé par les autorités municipales, par la communauté mohawk de Kahnawake et par les participants aux consultations publiques réalisées par la Ville de Montréal et par le Ministère.

et par les participants aux consultations publiques réalisées par la Ville de Montréal et par le Ministère. La portion terrestre du paysage humanisé projeté de L'Île-Bizard est majoritairement constituée de terres privées et sa gestion est assumée par les autorités municipales. La portion aquatique, appartenant au domaine hydrique de l'État, est sous l'autorité du gouvernement du Québec.

La création du paysage humanisé projeté contribue à améliorer le réseau d'aires protégées du sud de la province, où l'on retrouve la plus faible proportion d'aires protégées, mais aussi la biodiversité la plus riche et la plus menacée. Elle vise aussi à reconnaître l'implication de la Ville de Montréal envers la conservation de la biodiversité.

