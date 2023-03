Bregal Investments nomme Ryan Selwood au poste de directeur des investissements





Bregal Investments ("Bregal"), une plate-forme internationale de capital-investissement, a annoncé aujourd'hui la nomination de Ryan Selwood au poste de directeur des investissements. Le recrutement de M. Selwood en qualité de directeur des investissements, un poste nouvellement créé, constitue une étape cruciale dans notre effort continu visant à développer la plate-forme de Bregal, à mettre en oeuvre la stratégie à long terme de l'entreprise et à garantir un support de premier ordre pour l'entreprise et ses fonds sous-jacents sous la direction d'Alain Carrier, le PDG de Bregal Investments.

En qualité de directeur des investissements, M. Selwood assurera la supervision des investissements directs, de la gestion d'actifs et du développement des affaires, tout en travaillant en étroite collaboration avec M. Carrier et l'équipe de haute direction pour définir la stratégie globale et les plans de croissance de Bregal.

« C'est une période passionnante de croissance stratégique pour Bregal Investments et nous nous réjouissons à l'idée d'utiliser la vaste expérience de M. Selwood en matière de gestion et d'investissement en capital-investissement dans notre équipe de haute direction », a déclaré M. Carrier. « Ayant travaillé avec M. Selwood précédemment, je pense qu'il est la personne qui convient, au bon moment, pour contribuer à tirer parti du succès de notre équipe et de notre gamme de fonds, et poursuivre la préparation de notre plate-forme pour la croissance à long terme et la création de valeur durable. »

M. Selwood était récemment associé et responsable du développement chez Carlyle, rendant compte directement à Kewsong Lee, alors PDG, chez qui il était impliqué dans un large éventail d'activités d'investissement et de gestion en tant que membre de ses comités d'investissement à travers le monde pour le capital privé, le crédit, les actifs réels et les engagements en capital social, et en tant que membre de ses comités de direction et d'exploitation. Avant Carlyle, M. Selwood a passé plus de 15 ans à l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC), l'un des plus importants investisseurs en capital privé au monde, où il travaillait en étroite collaboration avec M. Carrier, occupant différents postes de haute direction et dirigeant des investissements dans tous les secteurs et zones géographiques. Avant l'OIRPC, M. Selwood était banquier d'investissement chez Merrill Lynch & Co. à New York.

« Rejoindre l'équipe de direction de Bregal à un moment si important de transition stratégique, en particulier sous la direction de M. Carrier, constitue une formidable opportunité », a affirmé M. Selwood. « Ses équipes d'investissement talentueuses, son héritage de la propriété familiale et l'importante base de son capital à long terme mettent Bregal en bonne position pour développer sa plate-forme tout en créant un impact positif sur la société pour les décennies à venir. »

M. Selwood a siégé dans plusieurs conseils d'administration et a été membre du Conseil exécutif de l'Institut Milken pour la diversité, l'équité et l'inclusion dans la gestion d'actifs et du Cabinet des grands donateurs de United Way pour la région de Toronto. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la faculté de droit Osgoode Hall et de l'École de commerce Schulich de l'Université York et d'une licence en lettres de l'Université Western.

En plus d'accueillir M. Selwood dans l'entreprise, au cours des 18 derniers mois, Bregal a considérablement renforcé son équipe de direction, effectuant des recrutements aux postes de directeur des ressources humaines, de directeur de la technologie et de responsable du marketing et des communications, tout en renforçant nettement l'accent mis sur les initiatives environnementales, sociales et de gouvernance.

À propos de Bregal Investment

Bregal Investments ("Bregal") est une firme de capital-investissement privé de premier plan qui fournit une plateforme pour sa famille d'équipes en charge des investissements directs et des fonds de fonds. Bregal gère plus de 15 milliards d'euros d'actifs selon diverses stratégies, a conclu plus de 150 investissements directs et investi dans plus de 200 fonds. La gamme de fonds Bregal se concentre sur la création de valeur durable à long terme et permet d'accéder à des capitaux privés, des capitaux de croissance, des crédits et des stratégies de fonds de fonds. Basée à Londres et New York, Bregal emploie plus de 200 personnes dans ses huit bureaux.

Bregal Investments a été fondée en 2022 et est la plateforme de capital-investissement de COFRA Holding, un groupe privé basé en Suisse et ayant pour mission clairement définie de faire le bien grâce à ses activités.

Pour de plus amples informations sur Bregal Investments, rendez-vous sur www.bregal.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 mars 2023 à 07:20 et diffusé par :