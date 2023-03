/R E P R I S E -- Annonce concernant les services essentiels d'appels d'urgence/





QUÉBEC, le 26 mars 2023 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, convie les représentants et représentantes des médias à une conférence de presse concernant la modernisation du service 9-1-1. À cette occasion, M. Bonnardel sera accompagné de la présidente de l'Association des centres d'urgence du Québec, Mme Carole Raîche, ainsi que de la directrice générale de l'Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence 9-1-1 du Québec, Mme Lise Rémillard.

Les journalistes qui souhaitent participer à la conférence de presse doivent obligatoirement confirmer leur présence en écrivant à l'adresse suivante avant 9 h, le lundi 27 mars 2023 : [email protected]. Seuls les représentants des médias qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront y assister.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Lundi 27 mars 2023



Heure : 11 h 30



Lieu : Estrie (l'adresse précise sera transmise le 27 mars à 9 h aux journalistes inscrits)





