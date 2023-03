/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Discussion avec des étudiants sur la langue française/





QUÉBEC, le 24 mars 2023 /CNW/ - Le ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge, invite les représentantes et représentants des médias à venir assister à un échange avec des élèves du secondaire sur la langue française. Une mêlée de presse suivra. Il sera accompagné du ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe et de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel.

Cet événement aura lieu :

Date : 27 mars 2023



Heures : Échange avec les élèves : 10 h 15

Mêlée de presse : 11 h 15



Lieu : Trois-Rivières*

*Le lieu précis de la conférence sera uniquement transmis par courriel aux journalistes dûment accrédités.





Accréditation obligatoire

Pour participer au point de presse, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Le lieu exact de la conférence de presse sera envoyé avec la confirmation de l'inscription.

Avis COVID-19 : Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé en présence de personnes vulnérables, comme les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et celles qui ont des maladies chroniques. Les personnes qui ont de la toux, un mal de gorge ou de la congestion nasale sont invitées à porter le masque. Enfin, toute personne qui a de la fièvre devrait rester à la maison. Plus de détails concernant les gestes pour limiter la transmission des maladies respiratoires infectieuses sont disponibles sur Québec.ca.

