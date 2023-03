Dévoilement des finalistes de 2023 | Concours Les As de la finance





MONTRÉAL, le 27 mars 2023 /CNW/ - La Section du Québec de FEI Canada, une association professionnelle intersectorielle de haut(e)s dirigeant(e)s du domaine de la finance, se réjouit de dévoiler les finalistes dans les trois catégories de son concours annuel Les As de la finance. Créé en 2011, le concours vise à reconnaître les réalisations professionnelles des responsables de la direction financière émérites au Québec. Un jury indépendant sélectionnera les lauréat(e)s parmi les finalistes, qui seront honoré(e)s lors d'un gala le 3 mai prochain.

« Le concours des As de la finance permet de souligner et célébrer le talent et l'apport exceptionnel de nos leaders de la finance et d'inspirer la prochaine génération », remarque Marc Godin, MBA, CFA, chef de la direction financière, NorthStar, et coprésident du concours. « Chacun et chacune contribuent à façonner le monde de demain à leur manière en conjuguant leur pratique à l'ensemble des activités des organisations au sein desquelles ils et elles évoluent. »

Les finalistes 2023 sont :

Catégorie «?Responsable de la direction financière d'une grande entreprise »

Alain Leprohon , FCPA, premier vice-président Finances et chef de la direction financière, Mouvement Desjardins

, FCPA, premier vice-président Finances et chef de la direction financière, Mouvement Desjardins Alain Michaud , FCPA, chef de la direction financière, Groupe WSP Global

, FCPA, chef de la direction financière, Groupe WSP Global Claude Thibault , CPA, CBV, vice-président principal et chef de la direction financière, Alithya

Catégorie «?Responsable de la direction financière d'une petite ou moyenne entreprise »

Patrice Fortin , CPA, chef de la direction financière, Gelpac

, CPA, chef de la direction financière, Gelpac Navaid Mansuri , CPA, chef de la direction financière, Dialogue Technologies de la Santé

, CPA, chef de la direction financière, Dialogue Technologies de la Santé Vincent Morello , CPA, chef de la direction financière, Top Aces

Catégorie «?Relève?en finance »

Valérie Lemaire, MBA, CPA, directrice, Finances, Société québécoise du cannabis (SQDC)

Corey Pedneault, CPA auditeur, vice-président principal, finances et opérations commerciales, Medicom

Erik Schwanen , CPA, directeur senior - Opérations financières et Reporting, Accedian

Perspectives : célébrons nos leaders financiers d'aujourd'hui et de demain

La Section du Québec de FEI Canada est heureuse de tenir son gala ce printemps sous la présidence d'honneur d'Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC. Cette année, l'événement mettra en lumière les multiples facettes de la pratique financière ainsi que la diversité de perspectives qu'amènent ses leaders pour mettre à profit la vision de leur organisation, tout en élevant leur profession. La présentation des finalistes et le dévoilement en primeur des trois lauréat(e)s du concours se feront lors du gala qui se tiendra le 3 mai 2023 de 18 h à 21 h 30 au Parquet, Édifice Jacques-Parizeau à Montréal. Il est possible de réserver un billet ou une table de dix convives sur le site web de FEI Canada, Section du Québec dès maintenant.

Remise du Prix Hommage 2023

Lors de chaque gala, une personne responsable de la direction financière s'étant distinguée pour l'ensemble de sa carrière se voit remettre le Prix Hommage Les As de la finance. Cette année, le lauréat de ce prix est Nelson Gentiletti, qui cumule plus de 35 ans d'expérience en finance, en fusions et acquisitions ainsi qu'en planification stratégique à l'échelle mondiale. M. Gentiletti a débuté sa carrière chez Deloitte Canada et a occupé le poste de chef de la direction financière et d'exploitation dans de nombreuses entreprises publiques canadiennes dont Les Systèmes de Sécurité Unican, Transat AT et Transcontinental. De plus, M. Gentiletti est actuellement administrateur de sociétés chez Cascades, la CDPQ, TC Transcontinental et président du conseil du restaurateur Groupe Grandio, notamment. Il siège également au comité consultatif de l'École de gestion John-Molson de l'Université Concordia. M. Gentiletti détient un baccalauréat en commerce de l'Université Concordia et un diplôme d'études supérieures en comptabilité publique de l'Université McGill, en plus d'être membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés (CPA) du Québec.

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada) ou Dirigeants financiers internationaux du Canada (DFI Canada) est une association professionnelle intersectorielle de cadres exerçant des fonctions de direction financière qui compte près de 1 500 membres et 12 sections régionales réparties dans l'ensemble du Canada.

La Section du Québec est la seule association de la province qui s'adresse exclusivement aux cadres de la finance qui évoluent dans des industries variées. L'association offre à ses près de 200 membres une opportunité unique d'échanger et de réseauter avec des collègues qui partagent et comprennent leur réalité et leurs enjeux. Elle leur permet aussi de se développer professionnellement, par le biais de conférences et d'ateliers, et de transmettre leur expertise à la relève, par l'entremise du nouveau programme de mentorat. La profession y est aussi célébrée, notamment lors de la remise de prix annuelle Les As de la finance.

Les nombreux événements de la Section du Québec de FEI Canada sont rendus possibles grâce à la collaboration de précieux partenaires solidaires que nous remercions : BFL CANADA, CDPQ, Ordre des CPA du Québec, Mandrake Vézina Lebeau, PwC, Banque Nationale Marchés financiers, Deloitte, EY, KPMG, Randstad, Sun Life, WTW, Robert Half, Amex, Bank of America, Black Line, Corpay, Finmetrix, Marsh, Mazars, Voyages Encore et La Presse.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter https://www.feicanada.org/AS2023 ou LinkedIn .

