/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Ministre Fraser annoncera une nouvelle voie d'immigration fédérale à l'Empire Club of Canada/





TORONTO, le 25 mars 2023 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, prononcera un discours-programme à l'Empire Club of Canada et annoncera une nouvelle voie d'immigration fédérale.

Date : Le lundi 27 mars 2023

Discours-programme, annonce et causerie au coin du feu Heure : 11 h 30 (heure de l'Est) Lieu : Arcadian Court

Tour Simpson, 8e étage

401, rue Bay

Toronto (Ontario)



Notes à l'intention des médias : Les médias qui assisteront à l'événement en personnes sont priés d'arriver au plus tard à 11 h 15 (heure de l'Est).

L' annonce pourra être visionnée en direct sur YouTube.



Point de presse Heure : 12 h 45 (heure de l'Est) Lieu : Arcadian Court

Tour Simpson, 8e étage

401, rue Bay

Toronto (Ontario)



Notes à l'intention des médias : Les médias qui assisteront au point de presse en personnes sont priés d'arriver au plus tard à 12 h 30 (heure de l'Est).

Les journalistes de l'extérieur de la ville peuvent joindre le point de presse en composant les numéros suivants :

numéro sans frais (Canada/États-Unis) - 1-866-805-7923



numéro local - 613-960-7518



code d'accès - 5354764#





SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Communiqué envoyé le 27 mars 2023 à 06:35 et diffusé par :