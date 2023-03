Owl Labs lance Owl Bar, le premier dispositif de visioconférence à se connecter très simplement incluant une caméra et un dispositif audio à 360°





Owl Labs,la première société à concevoir des solutions de vidéoconférence à 360 degrés alimentées par l'IA, annonce aujourd'hui le lancement du dispositif Owl BarTM, une caméra, un microphone et un haut-parleur situés à l'avant de la pièce qui s'associe au dispositif Meeting Owl(R) et au tout nouveau produit le Whiteboard OwlTM - qui s'associe au Meeting Owl Pro ou 3 pour que les membres de l'équipe à distance puissent facilement voir votre tableau blanc dans la pièce - afin de rendre les réunions hybrides plus immersives et plus productives.

Le Owl Bar est la première et la seule caméra frontale qui fonctionne sans fil avec une caméra centrale à 360 degrés pour une expérience de visioconférence à l'avant et au coeur de la salle de réunion. L'écosystème Owl Labs utilise son logiciel propriétaire basé sur l'intelligence artificielle pour passer automatiquement d'une caméra à l'autre afin de capturer la meilleure vue des participants dans la salle, ce qui permet des conversations et des interactions en face à face plus naturelles dans la salle ou à distance.

Le Owl Bar fonctionne comme un dispositif autonome ou s'intègre avec les autres produits de la gamme Owl Labs en utilisant un logiciel multi-caméras exclusif pour créer un écosystème personnalisé. Grâce à ce logiciel les visages des participants en salle sont retransmis avec précision à l'écran lorsqu'ils tournent la tête, améliorant ainsi le contact visuel et empêchant les vues de côté. Les produits sont alimentés par le logiciel Owl Intelligence Systemtm (OIS), qui utilise l'IA pour effectuer une mise au point automatique intelligente sur les participants en salle lorsqu'ils parlent et se déplacent. Les solutions Owl Labs fonctionnent ensemble de manière fluide et se modulent pour montrer la meilleure vue de tous les espaces de réunion, des petites aux plus grandes salles de réunion.

Dans un monde où plus de 98% des réunions comptes au moins un participant a distance mais où seulement 8% des 89 millions de salles de réunion sont équipées pour la visioconférence, plus de 150 000 organisations dans 156 pays utilisent la technologie Owl Labs, dont 84 des 100 premières entreprises du classement Fortune. Ce lancement fait suite à un investissement série C et à un partenariat stratégique avec HP Tech Ventures, la branche de capital-risque de HP Inc. annoncée en novembre, qui a porté le financement total d'Owl Labs à 47 millions de dollars.

"Owl Labs se concentre sur la fabrication de produits de visioconférence à 360 degrés depuis près de dix ans, conscient de la valeur de la collaboration hybride. Owl Labs e créé la catégorie des outils de visioconférences au centre de la pièce bien avant que le monde ne s'adapte d'urgence à cette méthode de travail pendant la pandémie", a déclaré Frank Weishaupt, PDG d'Owl Labs. "Nous sommes ravis d'être la première entreprise à lancer sur le marché des produits qui combinent les vues de la salle et du centre de la salle sous tous les angles, de sorte que les plates-formes de réunion à distance ont l'impression d'être avec leurs collègues en personne. Notre objectif est de réduire le stress lié à la gestion d'équipes hybrides grâce à des solutions technologiques de pointe et nous sommes impatients d'y parvenir encore plus efficacement pour les organisations de toutes tailles en élargissant notre écosystème de produits avec le Owl Bar."

La Owl Bar peut s'associer à d'autres appareils Owl Labs ou fonctionne seul et est compatible avec les plateformes de visioconférence majeurs, les point forts du produit sont :

Montre automatiquement la meilleure vue des intervenants : lorsqu'il est associé au Meeting Owl, le logiciel OIS change automatiquement de caméra pour procurer la meilleure vue des intervenants sur l'écran.

L'écosystème multi-caméras prend en charge les salles de toutes tailles : Il utilise un logiciel propriétaire pour se connecter simplement avec d'autres appareils Owl Labs, notamment le Meeting Owl, le Whiteboard Owl, et l'Expansion Mic, pour s'adapter et prendre en charge différentes salles. Peut s'accrocher à un mur, une télévision, ou posé sur une table.

Vidéo de haute qualité : La caméra 4K à 114° et 30 mégapixels du Owl Bar peut s'associer avec l'objectif fisheye à 360° de Meeting Owl pour que tous les participants de la réunion soit visible.

Audio HI-FI : Les quatre microphones omnidirectionnels et le haut-parleur haute définition intégré du Owl Bar peuvent être associés aux huit microphones intelligents du Meeting Owl, afin que tous les participants puissent être entendus.

Assistance informatique et gestion des appareils : Possibilité de gérer le Owl Bar et d'autres appareils avec une tablette, un téléphone ou une application, avec des capacités de gestion de flotte à distance via le portail client Nest.

Découvrez le Owl Bar dans cette vidéo. Les clients peuvent maintenant acheter le Owl Bar pour 2 199 ? ou l'associer avec le Meeting Owl pour 3 299 ?, et acheter le Whiteboard Owl pour 699 ? (prix MSRP/RRP) sur le site OwlLabs.fr ou par l'intermediaire d'un revendeur ou partenaire de distribution. Un package incluant le Owl Bar et le Meeting Owl 3 sera aussi disponible sur Amazon dans les mois à venir. Retrouvez votre revendeur local ici ou en contactant [email protected].

A propos d'Owl Labs

Owl Labs est une entreprise de technologie collaborative qui rend les réunions plus inclusives grâce à des équipements vidéo immersifs à 360 degrés. Conçu pour les entreprises et les salles de classe modernes, Owl Labs se consacre à optimiser le travail des équipes hybrides et distantes grâce à sa technologie primée et à sa gamme de produits performants. Le produit phare de la société, le Meeting Owl Pro, a été reconnu comme l'une des meilleures inventions par le magazine TIME. Il est doté d'une caméra, d'un microphone et d'un haut-parleur à 360 degrés, compatibles avec le réseau Wi-Fi et intègre une technologie d'intelligence artificielle exclusive. Owl Labs a levé 18,7 millions d'Euros de financement et est installée à Boston, avec des employés à travers le monde travaillant à distance et en mode hybride.

Owl Labs a remporté le prix Argent des Silicon Awards 2021 dans la catégorie Digital Workplace pour la Meeting Owl Pro.

Pour en savoir plus sur Owl Labs : www.owllabs.fr

