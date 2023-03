AVIS AUX MÉDIAS - Budget fédéral: l'IRIS au huis clos des médias





MONTRÉAL, le 27 mars 2023 /CNW/ - L'équipe de recherche de l'IRIS sera disponible toute la journée pour fournir ses commentaires et analyses des prévisions budgétaires 2023-2024.

Guillaume Hébert et Colin Pratte participeront au huis clos des médias entre 9h et 16h le mardi 28 mars et se rendent disponibles pour toutes questions ou demandes d'entrevues. Julia Posca sera quant à elle disponible pour répondre aux demandes des médias au cours de la journée, soit entre 9h et 16h15.

L'IRIS partagera son analyse à chaud du budget qui sera diffusée sur sa page Facebook à compter de 16h30 : https://bit.ly/IRIS-Facebook

AIDE-MÉMOIRE

Lieu : huis clos des médias, hôtel Westin d'Ottawa

Date et heure : 9h à 16h

Équipe de recherche : Guillaume Hébert et Colin Pratte (huis clos des médias, Ottawa), Julia Posca (à l'extérieur du huis clos, Montréal)

