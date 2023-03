ALCEDIAG et SYNLAB s'associent en Europe pour lutter contre le retard de diagnostic du trouble bipolaire à l'aide du test EDIT-Btm





On estime à 2,3 % [1] la part de la population européenne affectée par le trouble bipolaire (TB), part en réalité largement sous-estimée, sachant qu'il s'écoule en moyenne 8 à 10 ans entre l'apparition des symptômes et le diagnostic [2]

Le trouble de la bipolarité est très difficile diagnostiquer, car il est souvent confondu avec la dépression. Or, un patient mal diagnostiqué peut recevoir un traitement inapproprié, ce qui risque d'aggraver encore son état de santé.

Soucieux de réduire significativement le délai de diagnostic des troubles bipolaires, ALCEDIAG et SYNLAB annoncent, à l'occasion du 31e congrès de l'EPA, la mise à disposition d'EDIT-Btm, premier test sanguin in-vitro, marqué CE, destiné à différencier le trouble bipolaire de la dépression en routine clinique.

EDIT-Btm : une réponse biologique fiable, validée et rapide, permettant de réduire le retard de diagnostic et de répondre à un besoin médical insatisfait.

ALCEDIAG et SYNLAB mettent EDIT-Btm, basé à la fois sur l'édition de l'ARN et sur l'IA, à la disposition des professionnels de santé spécialisés et de leurs patients en Europe.

Validé cliniquement à travers deux études cliniques[3] portant sur des cohortes indépendantes et marqué CE-IVD[4], le test offre des performances remarquables, comme en témoignent sa sensibilité et sa spécificité supérieures à 80 %. En se proposant d'aider les psychiatres à accélérer le diagnostic pour en ramener le retard à quelques jours seulement, EDIT-Btm vise à faire progresser considérablement le diagnostic et la prise en charge des patients atteints de troubles bipolaires.

« Lorsque le cerveau dysfonctionne, il envoie des signaux comme le ferait un foie malade. Appelés biomarqueurs, ces signaux peuvent être captés par un test sanguin, basé sur l'édition de l'ARN, pour permettre un diagnostic plus rapide. L'introduction de la biologie dans la psychiatrie constitue assurément une révolution », commente la Dr Dinah Weissmann, co-fondatrice et Directrice scientifique d'ALCEDIAG.

« Nous sommes très fiers de faire partie du projet EDIT-B, qui va apporter une réponse aux nombreuses personnes confrontées à un parcours patient très difficile avant de pouvoir être diagnostiquées. La disponibilité de ce test va véritablement changer la donne dans le milieu de la psychiatrie », déclare Giovanni Gianolli, CEO de SYNLAB Italie.

EDIT-Btm est un aide au diagnostics qui vient en complément des échelles cliniques existantes. Techniquement, il mesure l'édition de l'ARN de marqueurs spécifiques dans le sang des patients. ALCEDIAG, qui a mis au point le test et en a assuré la conformité réglementaire, fait appel à une technologie de séquençage de nouvelle génération (NGS) ultramoderne couplée à des algorithmes propriétaires recourant à l'intelligence artificielle (IA).

EDIT-Btm est désormais disponible en Italie. Il le deviendra en France et en Suisse courant 2023, puis progressivement dans d'autres pays européens (SYNLAB est présent dans 26 pays européens).

À propos d'ALCEDIAG

Société de diagnostic innovante tournée principalement vers la santé mentale, ALCEDIAG exploite la biologie moléculaire de pointe et l'intelligence artificielle pour découvrir et valider cliniquement l'emploi de nouveaux biomarqueurs basés sur l'édition de l'ARN et l'Intelligence Artificielle (IA). ALCEDIAG est une filiale d'ALCEN, un groupe industriel français mettant l'accent sur l'innovation pour relever les défis sociétaux.

À propos de SYNLAB

Animés par un triple esprit de responsabilité, de rigueur et d'innovation, SYNLAB s'efforce au quotidien de placer les individus et leur santé au coeur de ses priorités. La société a introduit en Italie une nouvelle approche « intégrée » de prévention médicale et de soins de santé, conforme aux normes de qualité européennes les plus strictes. Sa finalité est de procurer aux clients un socle solide et fiable pour prendre les meilleures décisions thérapeutiques possibles.

