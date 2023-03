Calibre Scientific fait l'acquisition de SciQuip, un fournisseur britannique de services, de fournitures et d'équipements scientifiques





LOS ANGELES, 27 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d'annoncer l'acquisition de SciQuip Ltd, un fournisseur britannique de services, de fournitures de laboratoire et d'équipements scientifiques pour les clients biopharmaceutiques, ceux opérant dans le domaine de la recherche, les laboratoires et les universités. SciQuip marque la 12e acquisition de Calibre Scientific sur les îles britanniques, étendant davantage l'offre de produits et services de Calibre Scientific dans la région.



SciQuip est une société de fournitures de laboratoire de premier plan au Royaume-Uni, qui propose un portefeuille vaste et diversifié comprenant des gammes de produits dans les domaines de la centrifugation, de l'incubation, des fours, des congélateurs, de la lyophilisation et de la gestion des liquides, jusqu'aux équipements de laboratoire cruciaux. Par ailleurs, SciQuip fournit une variété de consommables ainsi qu'une assistance complète aux ventes techniques, ainsi que des services de réparation et maintenance permettant de répondre aux besoins de ses clients.

Avec cette acquisition, Calibre Scientific renforce ses opérations au Royaume-Uni et diversifie davantage son portefeuille de produits et services existant sur le marché des fournitures de laboratoire. « SciQuip est un ajout palpitant à la famille Calibre Scientific car cette entreprise apporte plus de vingt ans d'expérience en équipements et de nombreux produits et services complémentaires permettant de renforcer davantage notre division Services et produits de laboratoire », a déclaré Ben Travis, président-directeur général de Calibre Scientific. « Ensemble, avec notre plateforme de distribution mondiale, notre offre d'équipements et nos solutions de diagnostic et de sciences de la vie en pleine expansion, nous nous réjouissons de continuer à étendre notre gamme de capacités au service des laboratoires dans le monde entier. »

« SciQuip a toujours aspiré à fournir les services, fournitures et équipements de la plus haute qualité à ses clients, et ce de la manière la plus viable possible », a déclaré Matt Brooksbank, directeur général de SciQuip. « Nous nous réjouissons de rejoindre Calibre Scientific car il existe des synergies évidentes et des valeurs partagées entre ces entreprises qui peuvent porter SciQuip encore plus haut ».

À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d'outils, d'instruments et autres consommables des sciences de la vie aux communautés des laboratoires de recherche, des diagnostics, industrielles et biopharmaceutiques. Calibre Scientific dispose d'un portefeuille de sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et le diagnostic qui ont une capacité inégalée à relever les défis de leur clientèle sur leurs marchés respectifs. Notre présence mondiale couvre plus de 175 pays, donnant du pouvoir aux clients du monde entier. Avec son siège social à Los Angeles, en Californie, Calibre Scientific continue d'élargir son offre de produits et sa présence mondiale dans des laboratoires de toute la planète, dans un vaste ensemble de marchés verticaux et territoires.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.investor.calibrescientific.com , ou contacter [email protected] .

Communiqué envoyé le 27 mars 2023 à 04:00 et diffusé par :